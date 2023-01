Diesen Tag werden Darcy (Jennifer Lopez) und Tom (Josh Duhamel) nicht so schnell vergessen… Für ihre geplante Hochzeit vor Traumkulisse fliegen die beiden mit ihren recht eigenwilligen Familien auf die Philippinen. Während sich die Angehörigen unter Palmen schon bald in Disharmonie üben, taucht ausgerechnet auch noch Darcys Ex Sean (Lenny Kravitz) auf. Der Familiensegen hängt schief und das Paar bekommt kalte Füße. Als wäre das nicht genug, werden die Partygäste plötzlich als Geisel genommen. Jetzt liegt es an Darcy und Tom, alle zu retten – wenn sie sich vorher nicht gegenseitig an die Gurgel gehen.

SHOTGUN WEDDING – EIN KNALLHARTES TEAM – Ab 19. Jänner nur im Kino!

Gewinne einen Hochzeitsplanung Profi-Check von Wedding Planner Luise Wagner von Make It Happen Events im Wert von €350,-! Sie überprüft eure Planung und sieht sich alles im Detail (von Dienstleisterverträgen bis Programmpunkte) an und erstellt einen stimmigen Ablaufplan für einen reibungslosen Ablauf eures Hochzeitstages.

