Showdown! Rapid muss gegen Fiorentina bestehen

Nach der Papierform sind die Rollen klar verteilt: Der AC Florenz ist haushoher Favorit gegen die Grün-Weißen aus Hütteldorf. Wenn das Wörtchen „aber“ nicht wäre: Denn Wunder geschehen immer wieder …

Am Donnerstag um 19 Uhr geht‘s in Hütteldorf los: Im alles entscheidenden Play-off zur Conference-League-Gruppenphase ist Fiorentina zu Gast. Eine auf den ersten Blick übermächtige Mannschaft, die im Vorjahr im Europa-League-Finale gestanden war. Doch auf den zweiten Blick könnte Rapid eine Chance haben. Drei Argumente sprechen dafür: Florenz reist ohne Topstürmer Jovic an, hat seine Mannschaft ziemlich umgekrempelt und muss auf die eigenen Fans verzichten. Die Fiorentina-Fans hatten im Rahmen des Finales in der Prager Altstadt randaliert und waren gesperrt worden.

Das spricht gegen Rapid

Was gegen den grün-weißen Rekordmeister spricht, ist der schmerzhafte Ausfall des neuen Verteidigungschefs Cvetkovic nach Kreuzbandriss. Und die Bilanz gegen italienische Vereine im Europacup. Sie ist desaströs: 1 Sieg, 5 Unentschieden und 14 Niederlagen. Gegen Fiorentina gab es bei einem einzigen Duell zwei Pleiten mit 3:9 Toren.

Erinnerung an früher

Aber wie so oft stirbt die Hoffnung zuletzt. Das war einst gegen Aston Villa der Fall, ebenso in grauer Vorzeit gegen Feyenoord, Sporting Lissabon oder Spartak Moskau. Wiewohl man sich mit der Vergangenheit nichts kaufen kann, sollten die Gedanken an früher Auftrieb geben. Rapid hat – gerade unter dem einstigen Mittelfeldstrategen und Cheftrainer Zoki Barisic – schon oft Kämpfermentalität bewiesen. Am Donnerstag sollte es wieder soweit sein.

Das Match Rapid – Fiorentina wird am Donnerstag um 19 Uhr auf ORF1 live übertragen.

Genau eine Woche später steigt das Rückspiel in Florenz.