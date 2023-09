Sie fahren auf die Bahn ab: Gleich 700 neue Lehrlinge!

Die ÖBB freuen sich über einen neuen Rekord: Nie zuvor haben mehr Lehrlinge im September begonnen. Heuer sind es 700, damit steigt die Gesamt-Lehrlingszahl auf 2.100.

Bei diesen Zahlen kann anderen Firmen und Branchen nur schwindelig werden. Für die 27 Lehrberufe bei den Bundesbahnen haben sich für heuer 6.600 Jugendliche beworben. Von ihnen sind 700 genommen worden und haben Anfang September mit ihrer Lehrausbildung begonnen. Rund 21 Prozent sind weiblich. Und die technischen Berufe sind ganz klar die Nummer eins.

Viele Vorteile bei den ÖBB

Die Vorteile einer Bundesbahn-Lehrausbildung liegen auf der Hand: Es werden 27 technische und kaufmännische Ausbildungsrichtungen angeboten. Dazu gehören „grüne“ Lehrberufe wie Elektrotechnik/Energietechnik und Kälteanlagentechnik genauso wie der Digi-Lehrberuf Applikationsentwicklung-Coding oder Bahnreise- und Mobilitätsservice, Kraftfahrzeugtechnik und Speditionskaufmann bzw. -frau. Geboten werden faire Gehälter, gute Job-Chancen und die Freifahrt mit den Zügen der ÖBB durchs ganze Land. Dazu kommt die Möglichkeit, eine Lehre mit Matura zu machen.

Stolzer Vorstand

„Die ÖBB zählen trotz großer Konkurrenz am Arbeitsmarkt zu den begehrtesten Ausbildungsbetrieben und wir konnten heuer so viele Jugendliche wie noch nie für eine Lehre bei uns begeistern. Auf sie warten eine Topausbildung im Zukunftsbereich der klimaneutralen Mobilität und viele tolle Karrieremöglichkeiten in einem krisensicheren Unternehmen“, unterstreicht ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Silvia Angelo die Vorteile. Übrigens: Die Suche fürs nächste Jahr hat schon wieder begonnen – Online-Bewerbungen sind bereits möglich: http://nasicher.at, http://www.oebb.at