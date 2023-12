Silvesterpfad: 800.000 Gäste und Live-Programm

80 Stunden Programm an acht Locations (Rathausplatz, Freyung, Am Hof, Graben, Stephansplatz, Kärntner Straße, Neuer Markt, Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater) – der Silvesterpfad 2023 bietet ein ebenso buntes wie vielfältiges Musik- und Unterhaltungsprogramm.

Er führt auf knapp 2 Kilometern Länge an mehreren Bühnen entlang quer durch den ersten Bezirk. Den Anfang macht der Rathausplatz, der nach einer Pause im letzten Jahr diesmal wieder Teil der Veranstaltung ist. Von der Freyung ausgehend leitet der Silvesterpfad anschließend seine Besucher zunächst über den Platz Am Hof und weiter auf den Graben. Nach der Bühne am Stephansplatz gelangt man über die Kärntner Straße weiter zum Neuen Markt. Fernab der Innenstadt können Gäste auch beim Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater bei einem abwechslungsreichen Programm ins neue Jahr starten. Insgesamt werden heuer wieder bis zu 800.000 Gäste in Feierlaune erwartet.

Kulinarische Begleitung an allen Standorten

Entlang der Veranstaltung sorgen mehr als zwei Dutzend Gastronomen für das leibliche Wohl. Das kulinarische Angebot, das auch Veganes beinhaltet, umfasst etwa Würstel, Hot Dogs, Erdäpfelgulasch, Raclette, gefüllte Semmeln, Ofenerdäpfeln, Wraps, Burger, Knödel und vieles mehr. Angeboten wird eine Vielfalt an antialkoholischen und alkoholischen Getränken, darunter natürlich auch Sekt, um das neue Jahr prickelnd willkommen zu heißen.

Rathausplatz – Falco Tribute & spektakuläre Lasershow

Nach einjähriger Pause ist der Rathausplatz wieder Teil des Veranstaltungskonzepts. Die Bühne, die ab 22 Uhr bespielt ist, ist heuer mittig des Platzes aufgebaut, da vor dem Rathaus bereits Vorbereitungen für den Wiener Eistraum getroffen werden. Um mehr Gästen das Feiern zu ermöglichen, wird ab 22 Uhr die Ringstraße in diesem Bereich gesperrt.

Nach Star-DJ Alex List können sich die Silvesterpfad-Besucher mit „Falco – in concert“ auf eine Live-Show freuen, in der dem großen österreichischen Ausnahme-Musiker gebührend Tribut gezollt wird. Synchron zu legendären Performance-Mitschnitten des Künstlers bringt Falcos Original-Band zahlreiche seiner bekanntesten Nummern auf die große Bühne. Es sind auch vielerlei namhafte Künstler der aktuellen Musikszene zu hören: Alkbottle-Frontmann Roman Gregory, Rounder Girl Tini Kainrath, Ex-Russkaja-Sänger Georgij Makazaria, Kabinenparty-Rapper Skero und andere verleihen dem Auftritt eine coole Note. Der Zeit im Bild-Anchor Tobias Pötzelsberger spricht live den bekannten „News-Flash“ aus Falcos Song Jeanny.

Kein Feuerwerk zum Jahreswechsel

Mensch, Tier und Umwelt zuliebe verzichtet die Stadt seit letztem Jahr bewusst auf ein Feuerwerkt zu Mitternacht. Anstelle großer pyrotechnischer Darbietungen können sich die Besucher des Silvesterpfads zum Jahreswechsel jedoch auf eine opulente Lasershow einstellen. Das achtminütige Lichtspektakel startet um Mitternacht und ist perfekt zu Strauss‘ Donauwalzer-Klängen synchronisiert.

Freyung – Pop, Rock, Disco

Auf der Freyung präsentieren die Bad Powells, die Free Men Singers sowie The Solomons Musik, die unterschiedliche Genres umfasst. Während die Bad Powells für ihre Disco-Klassiker bekannt sind, überzeugen die aus drei Musikern bestehenden Free Men Singers mit einer musikalischen Zeitreise durch den Gitarren-Pop-Rock der 60er, 70er und 80er Jahre. Darüber hinaus heizen The Solomons, DJ Steve Manera und DJ T-JAH die Feierlaune am Hof an.

Am Hof – Soul & R’n’B sowie Pop

Stimmige Vibes und viel gute Laune präsentieren DJ Kristian Martin, Iris Camaa, Jamiroquai Reloaded und Tha Familiy am Hof. Die Musik der vielseitigen Iris Camaa reicht von energetischen Auftritten mit Percussion-Soli und Rap bis hin zu sensiblen Balladen und ist damit perfekt für einen Auftritt am Wiener Silvesterpfad. Jamiroquai Reloaded übernehmen den Spirit von Jamiroquai und spielen mit viel Elan und Leidenschaft das Repertoire der erfolgreichen Band aus den 90ern. Tha Family komplettiert das Programm am Hof und zeigen mit ihrer Soul-Pop-Rock-Show viel Spielfreude.

Graben – Tanzkurse in Europas größtem Ballsaal

Es ist eine langgelebte Tradition: Am Silvestertag verwandelt sich der Graben seit vielen Jahren in Europas größten Ballroom, so auch diesmal. Die Tanzschule Schwebach lädt alle Interessierten ab dem frühen Nachmittag zu Last-Minute Tanzkursen unter freiem Himmel ein. Ein beliebtes Programm-Highlight, das nicht nur jede Menge Spaß verspricht, sondern auch die Gewissheit gibt, dass die Walzerschritte um Mitternacht perfekt sitzen!

Stephansplatz – Walzer und Big Band Sounds

Vor der Kulisse des Stephansdoms starten Besucher schwungvoll ins neue Jahr. Das Bernd Fröhlich Orchester garantiert volle Tanzflächen und ausgelassene Stimmung. Gemeinsam mit Special Guests Tini Kainrath und Sabine Stieger spielt es Swing, Ballroom und Party. Hope Will Lead hat sich dem experimentellen Pop verschrieben und präsentiert neben einfühlsamen Eigenkompositionen eine Vielzahl mitreißender Hits der Gegenwart. Stimmgewaltig begleitet wird die junge Band von Musikerin Leelah Sky. Das Original Wiener Salon Ensemble entführt das Publikum in die Welt der Operetten- und Walzermelodien und bietet eine Auswahl an bekannten Melodien.

Kärntner Straße – Latin & Italo

Auf der Kärntner Straße wird mit den größten Hits gefeiert und ausgelassen zu DJ-Klängen ins neue Jahr geshakt. Von rhythmischen Latin Beats bis hin zu Italo Disco Hits ist alles dabei. Die Feierstimmung auf der Kärntner Straße wird von einigen der renommiertesten Radio- und Disco-DJs des Landes kreiert, die ein erstklassiges musikalisches Erlebnis servieren.

Neuer Markt – Boogie Woogie, Rock’n’Roll, Hillbilly

Die „Hallo Okidoki“-Stars rund um Christina Karnicnik, Robert Steiner, „Kater Kurt“ und dem „ABC-Bären“ begleiten Kinder am letzten Tag des Jahres und verkürzen die Wartezeit bis Mitternacht. Die Kidspop-Band „Young Republic“ sorgt live auf der Bühne für Unterhaltung. In der Piano Man Show stellt Mario Pecoraro zahlreiche Klavier-Klassiker vor, darunter Songs von Billy Joel, Elton John, Stevie Wonder, Nat King Cole und Udo Jürgens. „The Rockin‘ Three“ nehmen das Publikum mit auf eine vielseitige Reise durch Rock’n’Roll, Pop, Soul und Gospel.

Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater – „Let’s Party & Dance“

Bereits ab 11 Uhr kann man sich am Wintermarkt bei heißen Getränken, Schmankerl & Praterspaß einstimmen. Ab 20 Uhr heizt DJ R. Simon allen ein. Später sorgt Sam Brisbe & Tinderbox samt Gästen mit Pop-, Soul- und Reggae-Rhythmen für eine stimmungsvolle und energiegeladene Silvesternacht.

Neujahrskonzert am Stephansplatz und am Riesenradplatz

Wer nach dem langen Feiern auch den ersten Tag des Jahres musikalisch begehen möchten, wird sich auf dieses Programmhighlight freuen: Das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker wird am 1. Jänner live auf den Stephansplatz und den Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater übertragen. Ab 11:15 Uhr können Besucher unter freiem Himmel den Klängen des weltbekannten Orchesters unter der Leitung von Christian Thielemann lauschen.