Simmering: 300 Besucher beim Tag der Senioren

So aktiv sind Simmerings „Golden Agers“: Am 19. September ging der große „Simmeringer Senior*innen-Tag“ in der SimmCity auf der Simmeringer Hauptstraße 96A über die Bühne.

300 ältere Menschen ließen sich das bunte Programm mit vielen Künstlern und engagierten Institutionen nicht entgehen. Höhepunkte des Tages waren Auftritte des Kabarettisten Pepi Hopf sowie mitreißende Darbietungen der Line-Dancer des Pensionistenklubs Albin-Hirsch Platz. Die Werder-Klub-Band, die MS Enkplatz II und die großartigen Trommler des Pensionistenklubs Muhrhoferweg sorgten für die musikalische Untermalung und begeisterten die vielen Besucher.

Kontakte zu Institutionen

Neben den großartigen Darbietungen hatten die Senioren auch die Gelegenheit, mit zahlreichen Institutionen in Kontakt zu treten, die ihnen wichtige Dienstleistungen und Unterstützung bieten. Vertreter des Fonds Soziales Wien, des Pensionistenverbandes und vielen anderen Organisationen waren vor Ort, um Informationen bereitzustellen und Fragen zu beantworten.