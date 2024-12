Simmering: Gemeinsam statt einsam im Alltag

Wie Werte eines guten Zusammenlebens spielerisch erlernt werden können, veranschaulichen die „Teamplay ohne Abseits“-Angebote des Österreichischen Integrationsfonds. Wir besuchten einen Workshop im Familien-Wohnheim Kaiserebersdorf.

Der Österreichische Integrationsfonds bietet neben Deutschkursen und Bewerbungs-Beratung und -Unterstützung für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte auch Workshops an. Darin werden Kindern und Heranwachsenden die Werte eines guten und toleranten Miteinanders in einer freien Gesellschaft auf spielerische Weise vermittelt.

Positive Geschichte der Integrations-Botschafter motiviert Kinder

Zum „Tag der Jugend“ im August hat das Wiener Bezirksblatt einen dieser „Teamplay ohne Abseits“-Workshops im Familienwohnheim Kaiserebersdorf in Simmering besucht. Hier treffen viele Kulturen aufeinander: Vor allem syrische, ukrainische und somalische Asylberechtigte beginnen den Start in ein neues Leben, das nicht von Gewalt, Krieg oder Not geprägt ist. Zahlreiche Kinder und Jugendliche nahmen mit viel Freude und großem Wissensdurst an dem spielerischen Angebot teil. Innerhalb des zweistündigen Workshops erzählten auch sogenannte Integrationsbotschafter mit Migrationshintergrund ihre Geschichte. Gerade sie sind für diese Kinder wichtige Vorbilder, die motivieren und Werte für eine gelungene Integration vermitteln.

Wertevermittlung einer freien Gesellschaft von Kindesbeinen an

In einer wichtigen Phase der Entwicklung, in der Kinder besonders aufnahmefähig und aufgeschlossen ihrer Umwelt gegenüber sind, werden in einer kindgerechten Weise Werte und Ethik eines funktionierenden und guten Miteinanders in einer demokratischen Struktur vermittelt . Neben neuen Freunden gewinnen die Heranwachsenden damit ein positiv besetztes Bild zu Themen wie freie Entscheidung und Selbstbestimmung, gemeinschaftlichen Konsens, Respekt gegenüber anderen Meinungen und kulturellen Werten und teamorientierter Problemlösung – ganz ohne Aggression oder Unterdrückung.

www.integrationsfonds.at