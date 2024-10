Simmeringer Schul-Sanierungen: So macht Lernen Spaß!

Mit den Erneuerungen der Volksschule Molitorgasse und den Mittelschulen am Enkplatz werden weitere Bildungsstandorte im Bezirk modernisiert.

Gute Bildung braucht Standorte, an denen Kindern und Jugendlichen eine moderne, motivierende Lernumgebung zur Entwicklung und Ausbildung ihrer Talente und Fähigkeiten geboten wird. Simmering hat hier bereits mit dem Bildungscampus Heidemarie Lex-Nalis in der Rappachgasse, ein Niedrigstenergiegebäude mit vielen Freiflächen, Bedingungen für ein kindgerechtes „Lernen 2.0“ geschaffen.

Moderne Schulen, die alle Stückerln spielen sollen



Mit den Sanierungen der Volksschule Molitorgasse und der Mittelschulen am Enkplatz wird dieser Weg weiter beschritten, um für Kinder und Jugendliche Schulstandorte am Puls der Zeit zu schaffen. Die Modernisierung der Volksschule Molitorgasse mit bar­rierefreien Umbauten, Einbau eines Speisesaals, mehr Bewegungsräumen und einem eigenen Übergang zum Bildungscampus in der Rappachgasse soll bis September 2025 umgesetzt werden. 13 neue Klassen mit Ganztagsbetreuung sollen entstehen. Im Zuge des Schulsanierungspakets werden auch die beiden Mittelschulen am Enkplatz laufend bis 2026 modernisiert. Nachhaltigkeit steht dabei durch die Errichtung von PV-Anlagen ebenso im Vordergrund wie durch den Einbau eines modernen Schließsystems.

www.wien.gv.at/simmering/

Mittelschulen am Enkplatz:

enk1.schule.wien.at

enkplatz2.schule

Bildungscampus Heidemarie Lex-Nalis:

bildungscampuslexnalis.at