Simmeringer Speicherbecken: Optimaler Schutz bei Hochwasser

Nach den Unwettern im September besuchten Bezirksvorsteher Thomas Steinhart und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky gemeinsam mit weiteren politischen Vertretern das unterirdische Speicherbecken in Simmering, das seit 2016 in Betrieb ist.

Dass Simmering dabei weitgehend unbeschadet blieb, liegt an dem einzigartigen Speichersystem im Bezirk. Thomas Steinhart: „Der Besuch des Speicherbeckens zeigt, wie wichtig die rechtzeitigen Investitionen in unsere Infrastruktur waren. Gemeinsam mit Stadtrat Jürgen Czernohorszky konnten wir uns davon überzeugen, dass Simmering dank dieser Maßnahmen optimal vor Starkregen geschützt ist. Der Einsatz von Wien Kanal ist ein entscheidender Beitrag zum Schutz unserer Bürger.“

Gesamt können 86 Millionen Liter Wasser gespeichert werden

Mit einer Kapazität von 28,5 Millionen Litern spielt das Simmeringer Speicherbecken eine zentrale Rolle im Schutz des Bezirks vor Starkregenereignissen. Es liegt unter einer Sportanlage und ermöglicht eine kontrollierte Zwischenspeicherung und Ableitung von Regenwasser. Das Becken erstreckt sich über 90 Meter Länge, 45 Meter Breite und 7 Meter Tiefe und hat den Überflutungsschutz in Simmering erheblich verbessert. Neben diesem Becken entlastet auch die ehemalige Kläranlage Blumental im Liesingtal das Simmeringer Kanalnetz, indem sie weitere 20 Millionen Liter Regenwasser aufnimmt. Insgesamt sorgen diese Maßnahmen, die eine Speicherkapazität von rund 86 Millionen Litern schaffen, dafür, dass Simmering gut auf zukünftige Regenereignisse vorbereitet ist und bei den jüngsten Unwettern weitgehend unbeschadet blieb.

Europas größtes Kanalbauprojekt: ein technisches Wunderwerk

Das Simmeringer Speicherbecken, auch bekannt als Simmeringer Stausee, ist ein beeindruckendes Beispiel für moderne Ingenieurskunst und spielt eine entscheidende Rolle in der Wasserversorgung von Wien. Erbaut in den 1970er Jahren, dient das Becken als Wasserspeicher und Ausgleichsbecken, um die gleichmäßige Verteilung des Trinkwassers sicherzustellen. 2013 bis 216 wurde es erweitert und gehört seitdem zu Europas größtem Kanalbauprojekt. Es befindet sich in einer malerischen Umgebung, umgeben von sanften Hügeln und dichten Wäldern, was es zu einem beliebten Ziel für Spaziergänger und Naturliebhaber macht. Neben seiner funktionalen Bedeutung hat das Speicherbecken auch einen ökologischen Wert, da es Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten bietet. Das Simmeringer Speicherbecken ist nicht nur ein technisches Wunderwerk, sondern auch ein Ort der Erholung, der zeigt, wie Mensch und Natur harmonisch zusammenwirken können.

Simmeringer Speicherbecken virtuell entdecken!