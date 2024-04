Smartphones und Soziale Medien: Herausforderungen für Eltern und Pädagogen

Unter dem Titel „Wir verlieren unsere Kinder“ lädt OStR Mag. Ulrike Dürrauer am Dienstag, den 23. April in den Festsaal der Friedrich Eymann-Waldorfschule in der Feldmühlgasse 26 in Hietzing zu einem Vortrag und anschließender Diskussion.

Der Fokus liegt auf den zunehmenden Herausforderungen, denen unsere Kinder in der digitalen Ära gegenüberstehen.

Die Omnipräsenz der Smartphones

Die heutige Generation wächst in einer Welt auf, in der das Smartphone zum unverzichtbaren Werkzeug des sozialen Lebens geworden ist. Doch damit einher gehen nicht nur Chancen, sondern auch ernsthafte Risiken. Die omnipräsente Präsenz in den sozialen Medien und die Vielzahl digitaler Bedrohungen stellen eine ständige Herausforderung dar. Es sind nicht nur die Stunden, die sie vor Bildschirmen verbringen, sondern auch die Inhalte, die sie konsumieren, die besorgniserregend sind.

„Wir verlieren unsere Kinder“

Die deutsche Schuldirektorin Silke Müller hat 2023 ein aufwühlendes Buch mit dem Titel „Wir verlieren unsere Kinder“ veröffentlicht, das genau diesen Problemen gewidmet ist. Auf Basis dieses Buches möchten wir als Pädagoginnen und Pädagogen die Gefahren aufzeigen und Denkanstöße geben, um sicherzustellen, dass die Nutzung digitaler Medien für unsere Kinder nicht in einer Katastrophe endet.

Lösungsansätze für eine sichere digitale Zukunft

Die Veranstaltung verspricht einen tiefgründigen Einblick in die aktuellen Herausforderungen und bietet Raum für eine offene Diskussion. Der Vortrag von OStR Mag. Ulrike Dürrauer wird um 18 Uhr beginnen und wird sicherlich sowohl Eltern als auch Pädagogen wertvolle Perspektiven bieten. Es ist eine Gelegenheit, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, um die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Kinder in einer zunehmend digitalisierten Welt zu gewährleisten.