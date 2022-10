So geht’s zur gratis Grippe-Impfung in Wien

Die Stadt Wien bietet auch heuer wieder eine kostenlose Grippe-Impfung. Rund 400.000 Dosen stehen allen Menschen in Wien kostenlos zur Verfügung. Geimpft wird in den städtischen Impfzentren, in den Impfzentren der ÖGK und bei niedergelassenen Ärzten. Start der Impfaktion ist mit 2. November angesetzt. Eine Anmeldung ist telefonisch und online ab 24. Oktober möglich.

Alle Personen ab dem 7. Lebensmonat mit Lebens-, Ausbildungs-, Arbeitsmittelpunkt in Wien, unabhängig vom tatsächlichen Wohnort, können eine kostenlose Influenza-impfung in Wien in Anspruch nehmen. Die Influenza-Impfquote lag im vergangenen Jahr bei rund 21 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Impfaktion erstreckt sich vom November 2022 bis inkl. Jänner 2023.

Buchung telefonisch oder online

Die Influenza-Impftermine in den Impfzentren der Stadt Wien bzw. der ÖGK gehen am 24. Oktober um 12:00 Uhr online und können ab diesem Zeitpunkt auch umgehend gebucht werden. Die Buchung erfolgt wie gewohnt entweder online auf www.impfservice.wien oder telefonisch beim Gesundheitstelefon 1450. Die ersten Impftermine finden ab dem 2. November 2022 statt.

Die gratis Grippe-Impfung wird bei niedergelassenen Ärzten, in den städtischen Impfzentren und in den Impfzentren der ÖGK verimpft. Während in den Impfzentren der Stadt bzw. der ÖGK eine Grippe-Impfung erst ab 2. November möglich ist, können Impftermine bei niedergelassenen Ärzten bereits ab 24. Oktober wahrgenommen werden. Die individuelle Terminvereinbarung erfolgt direkt mit der jeweiligen Ordination.

Hier wird geimpft

Impfzentren der Stadt Wien

Impfzentrum Leopoldstadt Karmelitergasse 9, 1. Stock

Montag bis Samstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr geöffnet (ausgenommen an Feiertagen).

Impfzentrum Landstraße Thomas-Klestil-Platz 8/2

Montag bis Samstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr geöffnet (ausgenommen an Feiertagen). Impfzentrum Meidling Am Schöpfwerk 29/11/R10

Montag bis Samstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr geöffnet (ausgenommen an Feiertagen). Impfzentrum Rudolfsheim-Fünfhaus Gasgasse 8-10

Montag bis Samstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr geöffnet (ausgenommen an Feiertagen). Impfzentrum Währing Martinstraße 100, 1. Stock

Montag bis Samstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr geöffnet (ausgenommen an Feiertagen). Impfzentrum Floridsdorf Wassermanngasse 7

Montag bis Samstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr geöffnet (ausgenommen an Feiertagen). Austria Center Vienna (ACV) Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220

Täglich von 07:00 bis 19:00 Uhr geöffnet (ausgenommen an Feiertagen).

Impfzentren der ÖGK

Mein Gesundheitszentrum Neubau Andreasgasse 3, 1070

Dienstag bis Freitag von 07:45 Uhr bis 13:45 Uhr geöffnet. An folgenden Tagen geschlossen: 26.10., 1.11., 8.12. sowie von 22.12. bis 31.12. Mein Gesundheitszentrum Floridsdorf Karl-Aschenbrenner-Gasse 3, 1210

Dienstag bis Freitag von 07:45 Uhr bis 13:45 Uhr geöffnet. An folgenden Tagen geschlossen: 26.10., 1.11., 8.12. sowie von 22.12. bis 31.12.

Darüber hinaus werden auch lokale Impfaktionen in medizinischen Einrichtungen, Spitälern, Pflegewohnhäusern, und sozialen Einrichtungen organisiert.

Kombi-Impftermine gegen COVID-19 und Influenza

Um den Wienerinnen und Wienern das Impfen so leicht wie möglich zu machen, können auch in dieser Saison Kombi-Impftermine in allen städtischen Impfzentren gebucht werden. Bei diesen Kombi-Impfterminen kann man sich sowohl eine Influenza-Impfung als auch eine COVID-Impfung holen. Hierfür sind eigene (längere) Termine zu buchen, weil für beide Impfungen Aufklärungsgespräche zu führen sind und dafür mehr Zeit nötig sein wird. Diese können ebenso entweder online auf www.impfservice.wien oder telefonisch beim Gesundheitstelefon 1450 gebucht werden.