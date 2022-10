Gratis Grippe-Impfung in Wien ab November

Bereits in den letzten Jahren bot die Stadt Wien eine gratis Impfung gegen Grippe an. Auch heuer stellt die Stadt 400.000 Impfdosen kostenlos allen Menschen in Wien die Grippe-Impfung zur Verfügung. Der Start der großen Impfaktion ist mit 2. November 2022 angesetzt. Die Impftermine können ab 24. Oktober online oder telefonisch gebucht werden.

Kritik an Gesundheitsminister

Die gratis Grippe-Schutzimpfung lässt sich die Stadt rund 9,9 Millionen Euro kosten. Die Impfaktion wickelt die Stadt Wien gemeinsam mit der Ärztekammer und der ÖGK ab. Über die kostenlose Grippe Impfung in Wien zeigt sich Gesundheitsstadtrat Peter Hacker erfreut: „Damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag gegen eine Mehrfachbelastung durch COVID-19 und Influenza. Als Vorsitzender der Landesgesundheitsreferentinnen und -referenten weiß ich, dass alle Bundesländer der Meinung sind, dass Impfen ein selbstverständlicher Teil der Gesundheitsvorsorge und damit des Krankenkassensystems werden muss.“

Und kritisiert zeitgleich Gesundheitsminister Johannes Rauch: „Wenngleich die Bundesländer auch heuer wieder einspringen müssen, sollte der Gesundheitsminister das spätestens zur nächsten Saison umgesetzt haben.“ Die Influenza-Impfquote lag im vergangenen Jahr bei rund 21 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Impfaktion erstreckt sich vom November 2022 bis inkl. Jänner 2023.

Kombi-Impfung

Auch in dieser Saison Kombi-Impftermine in allen städtischen Impfzentren gebucht werden. Bei diesen Kombi-Impfterminen kann man sich sowohl eine Influenza-Impfung als auch eine COVID-Impfung holen. Hierfür sind eigene (längere) Termine zu buchen, weil für beide Impfungen Aufklärungsgespräche zu führen sind und dafür mehr Zeit nötig sein wird. Diese können ebenso entweder online auf www.impfservice.wien oder telefonisch beim Gesundheitstelefon 1450 gebucht werden.

Wie Sie zur kostenlosen Grippe-Impfung in Wien kommen erfahren Sie hier.