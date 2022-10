So schön erstrahlt der neue „Neue Markt“

Mehrere Jahre wurde gebaut am Neuen Markt, Anfang September konnte der Platz dann mit prominenter ­Beteiligung offiziell eröffnet werden.

Bäume & Parkplätze

Zur Eröffnung kamen neben Bürgermeister Michael Ludwig auch die Stadträtin Ulli Sima, Stadtrat Jürgen Czernohorszky, Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck, „Best in Parking“-CEO Johann Breiteneder und der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt Markus Figl. „Besonders am heutigen Tag der Eröffnung freue ich mich, dass die Zeit der baustellenbedingten Belastungen für die Anrainerinnen und Anrainer rund um den Neuen Markt zu Ende geht. Der viel­fache Wunsch nach mehr Grün und Aufenthaltsräumen wurde bei der Gestaltung gut erfüllt. Auch die für das Weltkulturerbe unverzichtbare historische Charakteristik konnte bewahrt werden. Darüber hinaus konnten wir nach intensiven Gesprächen mit dem Garagenbetreiber erreichen, dass es 120 vergünstigte Bewohnerparkplätze geben wird“, so der Bezirksvorsteher. Neben den unterirdischen Parkplätzen bietet der neu gestaltete Platz jetzt auch zahlreiche schattenspendende Bäume.