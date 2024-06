Solve For Tomorrow: Schulwettbewerb ist entschieden!

Im Zuge des “Solve For Tomorrow” Bildungsprogramms arbeiteten Jugendliche aus 26 Klassen ein Schuljahr lang an ihren Projekten zum Thema “Umweltschutz und Umgang mit Naturkatastrophen” – die besten sechs Klassen stellten sich jetzt einer hochkarätigen Fachjury.

Auch in diesem Jahr wurden Schulen in ganz Österreich von Samsung in Kooperation mit “The Things We Learn” dazu aufgerufen, sich innovative Lösungskonzepte zu einem Schwerpunktthema zu überlegen: Über einen Zeitraum von neun Monaten arbeiteten die Jugendlichen unter Einbeziehung von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT-Fächer) diesmal Ideen aus, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben könnten. Die sechs besten Teams, wurden jetzt im Rahmen eines Pitching-Day im Galaxy Tower im 2. Bezirk prämiert.

„Projekte wie Solve for Tomorrow tragen entscheidend dazu bei, die Persönlichkeiten und Fähigkeiten von jungen Menschen zu fördern und ihnen in der heutigen Zeit wichtige Kompetenzen zu vermitteln, allen voran im Zusammenhang mit den MINT Fächern und der Berufsorientierung der Kinder. Samsung leistet somit einen wertvollen Beitrag, um Schülerinnen und Schüler auf die Zukunft vorzubereiten”, erklärt Edith Hülber von der Bildungsdirektion Wien.

Siegerschulen in sechs Kategorien

Beste Innovation: Mittelschule Paldau (Steiermark)

Bester Prototyp: Modulare Mittelschule Aspern (Wien)

Beste Teamarbeit: MSi Campus Berresgasse (Wien)

Bester Pitch: WMS Antonkriegergasse (Wien)

Bestes Geschäftsmodell: Musikmittelschule Weiz (Steiermark)

Bestes Design Thinking: NÖ Musikmittelschule Theodor Körner (Niederösterreich)