Sommerlernstation in der VHS Urania begeistert angenommen

Kids, die in den Ferien professionelle Unterstützung beim Lernen gebraucht haben, konnten kostenlos das Angebot der VHS Sommerlernstationen nutzen. Der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl, machte sich selbst ein Bild und besuchte die Kinder in der VHS Urania.

Kinder und Jugendliche, die Lernstoff nachholen mussten oder sich auf das neue Schuljahr vorbereiten wollten, waren bei den Sommerlernstationen der VHS genau richtig. Je nach Standort richteten sich die Angebote an Volksschüler:innen sowie an Schüler:innen der Mittelschule oder AHS Unterstufe in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch. Das neue Fach „Deutsch Start“, für Kinder, die neu Deutsch lernen, rundete das Angebot ab. Bezirksvorsteher Markus Figl ließ es sich nicht nehmen, sich selbst von den Lernfortschritten der Kids zu überzeugen und sie tatkräftig bei ihren Aufgaben zu unterstützen – und stattete der VHS Urania einen Besuch ab.

Lernstationen auch im Herbst

Auch nach Schulbeginn werden die Lernstationen fortgesetzt – und bieten während der Schulwoche rasche und unkomplizierte Hilfe bei Fragen zum Lernstoff, zur Hausübung oder zur Schularbeitsvorbereitung. Die Schüler:innen können während der Öffnungszeiten jederzeit kommen und bleiben, bis ihr persönliches Lernziel erreicht ist.

Die VHS Lernstationen finden von Montag bis Donnerstag zwischen 14.30 und 17.30 Uhr statt. Nähere Infos zu den Standorten der VHS Lernstationen finden Sie bald hier.