Für den Karriere-Kick: Jobmesse kommt in die Marx Halle

Vom Lehrling bis zur Führungskraft, vom Neustart bis zum nächsten Karrieresprung – die jobmesse austria in Wien bietet heuer wieder zwei volle Tage ganz im Zeichen beruflicher Chancen. Am Samstag, 13. September, und Sonntag, 14. September 2025, wird die Marx Halle zum Treffpunkt für Arbeitgeber, Weiterbildungsanbieter und ambitionierte Bewerber aller Altersklassen. Eintritt? Leistbar – oder sogar gratis!

Ein Wochenende, an dem Jobträume zum Greifen nah sind. In der Wiener Marx Halle dreht sich Mitte September alles um Ausbildung, Beruf und Zukunft. Wer auf der Suche nach einer Lehrstelle, einer neuen beruflichen Richtung oder einem Sprung auf der Karriereleiter ist, wird hier nicht nur fündig, sondern auch inspiriert. Die Mischung aus top Arbeitgebern, praxisnahen Angeboten und informativen Side-Events macht die jobmesse austria zum Pflichttermin für alle, die ihre berufliche Zukunft aktiv gestalten möchten.

Karriere für alle Lebensphasen

Egal ob du gerade frisch von der Schulbank kommst oder nach Jahren im Job nochmal umdenken willst: Auf der jobmesse austria trifft Berufung auf Begegnung. Die Messe richtet sich an Jugendliche, Studierende, Berufseinsteiger:, Fachkräfte, Quereinsteiger und Best-Ager – kurz: an alle, die beruflich weiterkommen oder ganz neu durchstarten wollen. Top-Arbeitgeber wie die Stadt Wien, Wiener Stadtwerke, ÖBB, Flughafen Wien, die Post AG, Wien Holding, Bundesministerien und erstmals auch die OPEC sind mit Infoständen, Jobangeboten und Gesprächspartnern vertreten. Lehrstellen, Aufstiegspositionen, Traineeprogramme oder neue Berufsfelder? Alles unter einem Dach.

Talks, Tipps & Tools für den Erfolg

Wer nicht nur schauen, sondern sich auch gezielt weiterbilden will, wird beim Rahmenprogramm fündig. Besonders beliebt: die Job-Talks mit Top-Recruitern zum Thema „Chancen für Quereinsteiger“. Weitere Highlights:

„ChatGPT im Bewerbungsprozess optimal nutzen“ – KI-Support von Maria Malik

„Erfolgreich. Bewerben.“ – mit Strategien von der Suche bis zur Gehaltsverhandlung

Kostenlose Bewerbungs-Checks von Profis

Foto-Service für professionelle Bewerbungsbilder

Einfach vorbeikommen, beraten lassen und mit neuem Selbstbewusstsein durchstarten.

Offen für alle: barrierefrei & fair

Die jobmesse austria Wien versteht sich als Plattform für Chancengleichheit. Der Eintritt kostet nur 5 Euro, doch viele Menschen erhalten freien Zugang. Schüler, Lehrlinge, Studierende, Arbeitssuchende, Pensionisten, Menschen mit Behinderung plus Begleitung und Kinder unter 14 zahlen keinen Eintritt. Tickets und Infos gibt’s online unter www.jobmessen.at/wien

Öffnungszeiten: Samstag: 10–16 Uhr, Sonntag: 11–17 Uhr

Ort: Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien