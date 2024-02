Sommersemester: Was nach den Ferien alles wartet

Derzeit genießen die Schüler ihre wohlverdienten freien Tage. Doch auch im kommenden Semester gibt es wieder Top-Aktionen wie den Finanzführerschein oder den SDG-Award, bei denen sich das Mitmachen lohnt.

Schulen sind dazu aufgerufen, Vorschläge für den SDG-Award einzureichen, der Pioniere in der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele hervorhebt. Parallel dazu erhalten Schüler der Polytechnischen Schulen und Berufsschulen finanzielle Grundkompetenzen durch den Finanzführerschein vermittelt, und die Bildungsdirektion für Wien würdigt im Jubiläumsjahr von Schulreformer Otto Glöckel dessen Erbe durch verschiedene Veranstaltungen und Initiativen.

Tolle Preise für SDG-Botschafterschulen

Neben dem Engagement der Klimabeauftragten werden Schulen im kommenden Semester wieder eingeladen, Ideen für den SDG-Award einzureichen. Dieser hat zum Ziel,

Pioniere bei der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele einem breiterem Publikum bekannt zu machen. Zum dritten Mal werden SDG-Botschafterschulen gekürt, die innovative und nachhaltige Projekte an der Schule umsetzen. Es warten tolle Preise wie Workshops und Kurse von Future Works (Red Carpet Art Award) im Wert von 400 bis 4.000 Euro sowie eine feierliche Siegerehrung auf die Gewinnerklassen .

Weitere Informationen und Einreichung hier.

Schüler machen den Finanzführerschein

Seit dem Frühjahr 2020 bekommen Schüler der Polytechnischen Schulen und Berufsschulen grundlegende Finanzkompetenz vermittelt. 6.800 Jugendliche haben den Finanzführerschein bereits in der Tasche. Erreicht wurden Jugendliche in mehr als 400 Klassen an 60 Schulen. „Jungen Menschen das Handwerkszeug zu geben, das sie fürs Leben brauchen, ist Auftrag von Schule. Wissen rund um Geld ist besonders in Zeiten der Teuerung ein wichtiger Schutz vor finanziellen Problemen und Schulden“, sagt Bildungsdirektor Heinrich Himmer. Auch im kommenden Semester geht diese Aktion weiter.

Veranstaltungen zum Glöckel-Jubiläumsjahr

Otto Glöckel war ein wichtiger Schulreformer, dessen Geburtstag sich am 8. Februar zum 150. Mal jährt. Seine Reformen fanden insbesondere in Wien statt, wo er als Präsident des Stadtschulrates wirkte. Aus diesem Anlass organisiert die Bildungsdirektion für Wien während seines Jubiläumsjahres verschiedene Veranstaltungen und Initiativen. Diese sollen an sein Erbe erinnern und die Bedeutung seiner Reformen für die Bildungslandschaft in Wien und darüber hinaus würdigen.