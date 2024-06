Sommertheater in Schwechat bringt Nestroy-Klassiker

Mit „Das Mädl aus der Vorstadt“ verbinden sich bei den 52. Nestroy Spielen in Schwechat Kriminalkomödie und Liebesgeschichte mit dem einzigartigen Wortwitz Johann Nestroys. Zu sehen von 29. Juni bis 3. August im Schlosshof Rothmühle.

Seit 1973 sind die Nestroy Spiele Schwechat ein glanzvoller Fixpunkt in der Kulturlandschaft von Niederösterreich und der nahen Umgebung Wiens. Unter der Intendanz von Christian Graf hat sich das Ensemble der Aufgabe verschrieben, neben Klassikern des großen Dramatikers und Volksschauspielers auch seltene Werke aufzuführen.

Entlarvung sozialer Ungleichheit: „Das Mädl aus der Vorstadt“

Wie kein anderer seiner Zeit verpackte Johann Nestroy in seinen Werken spitzzüngige Sozialkritik mit der Leichtigkeit der Komödie. Bei der heurigen Produktion „Das Mädl aus der Vorstadt“ wird ein zeitloser Klassiker um Liebe, Täuschung und soziale Spannungen in unsere moderne Welt transferiert. Eine Welt, in der vor allem das Geld regiert, und man schnell zum Außenseiter wird, wenn man zu wenig oder keines hat. In der Vorstadt treffen sich diese „Outcasts”. Man akzeptiert, respektiert und toleriert einander. Doch durch die scheinbar so liberalen, weltoffenen „Normalen“ werden sie immer wieder in die Schranken gewiesen. Aber haben nicht genau die den meisten Dreck am Stecken? Wer darf nun mit wem? Und wer wird warum verdächtigt? Wo bleibt die auferlegte Moral, wenn selbst „die feinsten Fasan- und Austernesser dann und wann wohin auf Knödel und a Gselcht’s geh’n” …

Zahlreiche Specials im Rahmen der Nestroy Spiele

Auch rund um die Hauptproduktion bietet sich Besuchern ein spannendes Programm. Von 2. bis 6. Juli finden die 48. Internationalen Nestroy-Gespräche 2024 statt, bei der Experten mit interessanten Vorträgen zum Werk Nestroys vertreten sind. Für Nachtschwärmer ist die „Nachtwandler After Show Party“ am 13. Juli (23 Uhr, freier Eintritt) ein Fixtermin und eine schöne Gelegenheit, nach der Aufführung bei Musik und Drinks eine laue Sommernacht im Garten der Rothmühle zu verbringen. Marie Weiler, der Lebenspartnerin Nestroys, ist mit „Nestroy und die Frau Weiler“ ein humoriger Abend mit Couplets, Duetten, Arien und Koloraturjodlern aus dem Biedermeier gewidmet (18. Juli, 20.30 Uhr). Beim „Club Coleur“ am 25. Juli (a 20.30 Uhr) verbinden sich Comedy, Tanz, Gesang, Lypsync und Burlesque im Zeichen des queeren Regenbogens zu einer farbenfrohen Revue – erstmals unter freiem Himmel.

29. Juni–3. August

Di., Mi., Fr., Sa., 20.30 Uhr, 21. Juli: 19 Uhr

Schlosshof Rothmühle, Schwechat-Rannersdorf

Karten unter office@nestroy.at oder auf www.nestroy.at