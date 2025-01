Sommertraum statt Wintergrau: Wohin es 2025 Reisende zieht

Während draußen der Winter das Sagen hat und die Tage von grauem Himmel und kalten Temperaturen geprägt sind, wächst bei vielen die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Erholung. Kein Wunder, dass die Buchungszahlen für den Sommer schon jetzt in die Höhe schnellen. Es scheint, als würden die Gedanken an warme Tage und fernes Meeresrauschen das perfekte Mittel gegen den Winterblues sein.

Griechenland, Türkei und Spanien bleiben die Favoriten

Rund um das Mittelmeer locken wieder die Klassiker: Griechenland, die Türkei und Spanien führen die Liste der beliebtesten Reiseziele an. Dabei überzeugt Griechenland mit einer Rekordnachfrage, besonders für Inseln wie Kreta, Rhodos und Kos. Auch die Türkei zieht mit der türkischen Riviera rund um Antalya viele Urlauber:innen an und verzeichnet einen beachtlichen Zuwachs. Spanien bleibt mit Dauerbrennern wie Mallorca und den Kanaren ein Fixpunkt. Diese Ziele bieten nicht nur Sonne und Meer, sondern auch eine Vielzahl an Aktivitäten und Unterkünften für jeden Geschmack – vom familienfreundlichen Resort bis zum charmanten Boutique-Hotel.

Urlaubstrends: Familienreisen und Selbstversorger-Angebote

Besonders Familien nutzen die kalte Jahreszeit, um ihren Sommerurlaub frühzeitig zu planen. Viele suchen gezielt nach Hotels, die sich auf Kinder spezialisiert haben, etwa mit Wasserrutschen, großen Poollandschaften und All-Inclusive-Angeboten. Gleichzeitig wird der Trend zu Selbstversorger-Unterkünften immer beliebter. Ferienwohnungen und Appartements geben Reisenden die Möglichkeit, ihren Urlaub flexibler und kosteneffizienter zu gestalten. Für Familien, die mehr Raum und Privatsphäre suchen, sind solche Optionen oft die ideale Wahl.

Fernreisen und neue Ziele bringen Abwechslung

Neben den klassischen Reisezielen wagen immer mehr Menschen den Sprung in die Ferne. Die USA und Thailand stehen hoch im Kurs, ebenso wie exotische Destinationen wie die Malediven oder Bali. Wer lieber etwas Neues entdecken möchte, findet in der griechischen Insel Limnos eine spannende Alternative. Diese weniger bekannte Destination wird ab Sommer 2025 direkt von Wien aus angeflogen und bietet mit ihren unberührten Stränden und authentischen Dörfern eine besondere Auszeit.