Ein Achterl bei Sonnenuntergang im LOISIUM genießen!

Wer für einen Afterwork-Drink auch gerne einmal raus aus der Stadt möchte, der sollte bei “Sundown.Sounds & Wine” im LOISIUM in Langenlois vorbeischauen. Noch an zwei Freitagen kann man sich inmitten der Weinreben das eine oder andere Gläschen schmecken lassen.

Anzeige

Es gibt kaum einen besseren Grund für eine “Stadtflucht” als die Afterwork-Reihe “Sundown.Sounds & Wine”, die auch dieses Jahr wieder im LOISIUM angeboten wird. Am 2. August und am 13. September verwandelt sich der Bereich vor der LOISIUM WeinWelt ab 18 Uhr in eine coole Eventlocation – mit Schmankerl, Sounds und natürlich einer großen Auswahl an Weinen und Sekten aus der Region. „Unsere WeinWelt ist der optimale Ort für einen gemütlichen Abend mit guten Weinen, Snacks und Freund:innen. Inmitten der Weinreben und mit Blick auf Langenlois lässt man es sich hier gut gehen“, zeigt sich LOISIUM-Hotelmanager Daniel Kraft begeistert.

Umgeben von Weinreben, ein Gläschen in der Hand und dazu die Live-Beats von “M. Jones” – so lässt sich der Tag herrlich ausklingen. Und wen es nicht gleich wieder nachhause zieht, der checkt am besten im LOISIUM Wine & Spa Hotel ein.

Sundown.Sounds & Wine

2. August & 13. September,

jeweils ab 18 Uhr

Eintritt frei!

loisium.com/events