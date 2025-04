Im Schlosspark Laxenburg ist diese Saison einiges los

Mit dem Frühling erwacht auch der Schlosspark Laxenburg, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, zu neuem Leben!

Ab 5. April 2025 lädt Österreichs größter historischer Landschaftspark wieder zu erholsamen Spaziergängen und besonderen Erlebnissen ein. Die Franzensburg und der Museumsshop öffnen ihre Türen, während die Fähre bereits zum 215. Mal ihren planmäßigen Dienst aufnimmt.

Auch der Bootsverleih am Schlossteich freut sich auf zahlreiche Besuchern. Die weitläufige Parklandschaft zeigt sich in voller Blüte und bietet die perfekte Kulisse für einen entspannten Tag im Grünen. Zudem erwartet die Gäste erneut ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm, das kulturelle und historische Highlights bereithält.

Historische Parkführungen

Am 27. April 2025 starten die historischen Parkführungen im Schlosspark Laxenburg. Dabei können bei einem gemütlichen Spaziergang die einzigartige Entstehungsgeschichte und die vielfältige Botanik des Schlossparks entdeckt werden. Die Führungen finden am 27. April, 25. Mai, 22. Juni, 28. September und 26. Oktober, jeweils von 10 bis 12 Uhr statt.

Circus Pikard

Der Circus Pikard gastiert von 17. – 21. und von 24. – 27. April 2025, jeweils von 16 bis 18 Uhr im Schlosspark Laxenburg. Auf seiner neuen Tournee beweist der Traditionszirkus rund um Alexander Schneller, Österreichs jüngstem Zirkusdirektor, wieder einmal, wie sehr eine Show im Zirkuszelt begeistern kann. Neben internationalen Artisten geben sich auch die besten österreichischen Akrobat*innen ein Stelldichein in der Manege – stets umrahmt von einer grandiosen Licht- und Tontechnik und einem einzigartigen Ambiente unter dem Sternenzelt.

Kinderabenteuer Waldpädagogik

Was blüht denn da? Und was krabbelt dort unter dem Baum? Bei dieser Führung im Schlosspark Laxenburg gibt es die richtigen Antworten für Groß und Klein! Beim Kinderabenteuer Waldpädagogik steht spielerisches und spannendes Entdecken der Natur am Programm. Der erste Termin findet am 6. April 2025 von 11 bis 12.30 Uhr statt, die Folgetermine sind jeweils am dritten Sonntag des Monats, außer Juli und August.

Alle weiteren Termine und Informationen unter www.schloss-laxenburg.at