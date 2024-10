Spannend: Tag der offenen Tür im Justizpalast

Am Nationalfeiertag öffnet die heimische Justiz wieder ihre Tore. Der Justizpalast am Schmerlingplatz 10-11 kann am 26. Oktober gratis besichtigt werden.

Von 10 bis 16:30 Uhr gibt es die Möglichkeit auf spannende Einblicke in die Arbeit der heimischen Justiz und auf Führungen durch das historisch und architektonisch einzigartige Gebäude. Es wurde im Jahr 1881 erbaut. Zudem kann man am Nationalfeiertag die unterschiedlichen Berufsgruppen der Justiz kennenlernen und sich erkundigen.

Ein voller Heldenplatz

Wenige Meter weiter wird besonders viel los sein. Am Heldenplatz findet die Leistungsschau der Exekutivkörper ebenso statt wie die Präsentation der Justizwache und der verschiedenen Fachdienststellen wie sozialpädagogischer Dienst und medizinischer Bereich. Als Highlight wird die Einsatzgruppe der Justizwache ihr Können unter Beweis zeigen.