Spatenstich zur klimafitten Gestaltung der Favoritenstraße

Der Start der ersten Umbau-Phase der Favoritenstraße im 10. Bezirk ist erfolgt. Schon bald findet man hier großräumige Begrünung und Kühlung der beliebten Einkaufsstraße. 35 neue Bäume werden gepflanzt und 2.000 m² neue Grünflächen entstehen.

Die Fußgängerzone in der Favoritenstraße – vom Platz der Kulturen bis zum Reumannplatz – gibt bisher auf 1,3 Kilometer Länge ein farbloses Bild ab. Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ erhält die stark versiegelte Einkaufsstraße ein umfassendes Facelifting mit umfangreicher Begrünung. „Mit der nun anlaufenden Verwandlung der Favoritenstraße bleibt in der bisher großflächig versiegelten Fußgängerzone kein Stein auf dem anderen.“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.

35 neue Bäume

Der erste Bauabschnitt – vom Platz der Kulturen bis zur Landgutgasse – wird mit rund 35 neuen Bäumen und 2.000 Quadratmetern neuer Grünflächen klimafit gemacht. Planungsstadträtin Ulli Sima und Favoritens Bezirksvorsteher Marcus Franz gaben den Startschuss für die Umgestaltung, die nun mit den Arbeiten am Wasser- und Gasnetz anlaufen. Im Anschluss folgt mit Jahresbeginn die Umgestaltung der Straßenoberfläche. Das Gesamtprojekt soll sich in den folgenden Jahren bis zum Reumannplatz erstrecken, der erste Teil im Herbst 2025 abgeschlossen sein.

Bezirksvorsteher Marcus Franz betont: „Es freut mich, dass die Neugestaltung gleich mit der unteren Favoritenstraße beginnt. Diese wurde vor 20 Jahren als jüngster Teil zur Fußgängerzone umgewandelt und erhält jetzt die Chance, durch das breite Maßnahmenpaket, den Anschluss an die restliche FUZO zu finden.“

Wassertisch zum Spielen

In der ersten Bauphase wird der Abschnitt vom Platz der Kulturen bis zur Landgutgasse auf 370 Metern einem vollständigen Facelifting unterzogen. Die Favoritenstraße ist in diesem Bereich künftig auf beiden Seiten von Grünflächen und Baumreihen gesäumt. Ein Wassertisch bringt Spielspaß für Kinder und zusätzliche Abkühlung in die Fußgängerzone.

Der Platz der Kulturen soll schon bald zum Freiluft-Wohnzimmer werden © Berger

Als Highlight bietet im Zentrum des Platzes der Kulturen ein neues großes Wasserspiel mit Bodendüsen Abkühlung und Spielspaß. Das bestehende Wasserspiel in Form eines kleinen Schiffes, das über den Platz kreuzt, bleibt weiterhin erhalten. Ein neuer Trinkhydrant spendet während der warmen Jahreszeit frisches Hochquellwasser. Bei der Planung wurde darauf Rücksicht genommen, dass eine Nutzung des Platzes für Veranstaltungen oder Wochenmärkte weiterhin möglich sein wird.

“Ich begrüße die Neugestaltung des Platz der Kulturen, dessen Name ja auf unsere Initiative zurückgeht, sehr. Schließlich handelt es sich hier quasi um das Eingangstor nach Favoriten und das sollte auch schön gestaltet sein.”, so Christine Hahn von den Favoritner Neos.

Columbusplatz: Es werde Licht(er)

Der Columbusplatz wird sich nach der Umgestaltung in einem neuen und begrünten Gesicht zeigen. Die bestehenden Grünflächen werden erweitert oder zu großen Grünflächen zusammengefasst und mit einer automatischen Bewässerung ausgestattet, sodass den Bäumen mehr Lebensraum zur Verfügung steht. Die bestehenden 22 Bäume bleiben erhalten und 5 neue werden zusätzlich gepflanzt. Die Randeinfassungen der Grünflächen werden mit Sitzelementen aus Holz ausgestattet, die dazu einladen, im schattigen Ambiente zu Verweilen.

Mehr Grün und ein neues Lichtkonzept ist für den Columbusplatz geplant © Berger

Zusätzlich wird es 2 Tischtennistische am Platz geben und 2 Hängematten, um unterm Blätterdach zu entspannen. Der sogenannte Green Divan (eine pflanzenumrankte Sitzinsel mit Sprühnebel), der hier schon seit zwei Jahren für Abkühlung sorgt, wird in die Platzgestaltung integriert und bleibt erhalten. Ein neues Beleuchtungskonzept mit hochwertigen, modernen LED-Lampen sorgt darüber hinaus für eine bessere Ausleuchtung und ein gesteigertes Sicherheitsgefühl im gesamten Projektgebiet.

In der zweiten Phase wird die Favoritenstraße von Landgutgasse bis Reumannplatz attraktiviert. Hier ist die Umsetzung ab Frühjahr 2026 geplant.