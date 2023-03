Speed-Dating für den neuen Job!

Am 12. April findet in Meidling im Festsaal der Längenfeldgasse ein Job-Speed-Dating statt. Von 09:00 bis 15:30 Uhr bekommen Interessierte die Möglichkeit, direkt ins Gespräch mit großen Firmen wie BIPA, Penny Markt, Forstinger oder Burger King, aber auch mit kleineren Betrieben wie etwa Biofisch aus Hetzendorf zu kommen. Auch Quereinsteiger werden gesucht. Organisiert wird das Ganze vom Bezirk gemeinsam mit ibis acam und dem AMS. „Viele Betriebe in Meidling suchen händeringend nach neuen Mitarbeitern und viele Meidlinger suchen Jobs oder wollen sich beruflich weiterentwickeln. Darum ist es wichtig, hier ein entsprechendes Angebot zu schaffen um hier zu vermitteln“, so Bezirksvorsteher Wilfried Zankl.