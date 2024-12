Spektakulär: „Game of Dragons” im Schloss Neugebäude

Eine Wien-Premiere gibt es im Schloss Neugebäude ab 26. Dezember. Der magische Drachen-Lichterpark „Game of Dragons“ verwandelt das 500 Jahre alte Schloss in ein schaurig-schönes Zuhause für die feuer- und rauchschnaubenden Fabelwesen!

Geheimnisvolle Innenhöfe, historisches Gemäuer: Kein Ambiente für eine eine Reise durch das Mittelalter könne besser passen, als das Schloss Neugebäude. Dort halten von 26. Dezember 2024 bis 16. Februar 2025 Drachen in Lebensgröße Einzug. Nach großem Erfolg auf der Burg Lockenhaus im Burgenland bietet der spektakuläre DrachenLichterpark „Game of Dragons“ Besuchern ein einmaliges Erlebnis in vergangene Zeiten.

Nicht „Game of Thrones“, aber „Game of Dragons“!

Die magische Reise, die heuer sogar erweitert wurde und an über 30 riesigen, animatronischen und rauchspeichenden Drachen vorbeiführt – dauert knapp eine Stunde und wird mit spannenden Lichteffekten inszeniert. Jede Drachenfigur erzählt ihre eigene Geschichte und lässt den Zauber der Vergangenheit wieder auferstehen. Ein 1 Kilometer langer Drachen-Lichterpfad führt durch die geheimnisvollen Innenhöfe und imposanten Säle des Schlosses Neugebäude. Ein weiterer Höhepunkt des Drachenlichter-Zaubers ist eine spektakuläre 10-minütige Videoshow, die die mystische Welt der außergewöhnlichen Fabelwesen zum Leben erweckt. Wer eine Schlittenfahrt mit einem Rentier unternehmen möchte, dem bietet sich ein ganz besonderes Virtual-Reality-Erlebnis an. Eine Special Event Arena verwöhnt die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten.

„Game of Dragons“

26.12.2024–16.2.2025

tgl. 16-21 Uhr (letzter Einlass 20 Uhr)

Schloss Neugebäude

Otmar-Brix-Gasse 1, 1110 Wien

Tickets: € 19, (Erwachsene), € 12,– (Kinder bis 16/Senioren ab 65), Gratiseintritt für Kinder unter 3 Jahre. Familien-Packages ab € 11,50.

www.gameofdragonsexperience.com