Sperrmüll verschönert ab jetzt jede Wohnung

Einen Blumenständer aus Lattenrosten, alte Möbelstücke aufwerten oder mit trendigen Methoden alte Kleidungsstücke „upcyceln“. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt beim Nachhaltigkeitsprojekt „Hotel Sperrmüll“ von wohnpartner.

In der Waschhalle Wienerberg im George-Washington-Hof (10., Fliederhof 1-16) kann man nun das „Hotel Sperrmüll“ besuchen. Hier lernen Interessierte zum Beispiel, wie man aus alten Planen Blumenübertöpfe, aus Weggeworfenem künstlerische Müllobjekte und aus Sperrmüll neue Möbel oder Gebrauchsgegenstände gestaltet. Die Teilnehmer können ihre Werkstücke bei der großen Abschlussveranstaltung am 15.9.2023 in der Waschhalle Wienerberg präsentieren.

„Wir zeigen vielfältige Möglichkeiten auf, aus scheinbar nicht mehr Gebrauchtem Neues, Praktisches und Schönes zu gestalten. Wir laden noch bis September dazu ein, neue Wege im Umgang mit Sperrmüll einzuschlagen und darüber hinaus ist dies auch noch gut für die Nachbarschaft“, beschreibt Arno Rabl, Leiter von Kulturlabor Gemeindebau bei wohnpartner, das Projekt.

Bei der Eröffnung stellte Kulturlabor verschiedene Werkstücke aus und gab Einblick in deren Herstellung. Viele meldeten sich auch gleich für die Workshops an – somit ist dieses Projekt gut gestartet. Die Teilnahme ist übrigens kostenlos und eine hervorragende Möglichkeit, seine Nachbarn besser kennen zu lernen.

Die verschiedenen Workshops

Anmeldung per E-Mail erforderlich: kulturlabor.gemeindebau@wohnpartner-wien.at

Snorre Pflanzenständer designen

Aus ausrangierten Lattenrosten den eigenen Pflanzenständer bauen, mit Maximilian Klammer & Thomas Maurer, Preisträger des Designpreises „Blickfang“, Wien

2.6. & 16.6., jeweils von 15.00 bis 19.00 Uhr

Möbelworkshop „Pimp up your Altmöbel. Von hässlich zum lässig“

Eigenes Möbelstück mitbringen und durch einfache Techniken verschönern mit Timea

Oberwagner, „Die Möbelei“, Möbelwerkstatt für nachhaltiges Wohnen

24.6., von 10.00 bis 13.00 Uhr und 23.8., von 15.00 bis 18.00 Uhr

Visible Mending Workshop

Kreative Reparatur von mitgebrachten und vorhandenen Kleidungsstücken mit Serafina Spatt und Alina Saavedra Santis von RESI Slowfashion, Plattform für eine neue Form von Kleiderkonsum

14.7. & 11.8., jeweils von 15.00 bis 19.00 Uhr

Workshops Planenübertopf, Kleiderbügellampen und Schmuck

Raffinierte Techniken aus der Welt des Upcyclings, mit gabarage, seit über 20 Jahren –

lokal, regional und fair produziert

21.7. Planenübertopf, 18.8. Kleiderbügellampen, 1.9. Schmuck jeweils 15.00 bis 19.00 Uhr

Die offenen Werkstätten

Hier ist keine Anmeldung erforderlich

Künstlerisches Gestalten von Müllobjekten

Künstlerisch tätig werden mit Gudrun Lenk-Wane, Bildende Künstlerin und Bühnenbildnerin

7.6., 7.7., 19.7., 2.8., 6.9., jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr, Waschhalle Wienerberg

Repair Café: Reparieren statt Wegwerfen

Defekte Kleingeräte mitbringen, reparieren, Tipps und Tricks von Josef und Bernhard Höller, Kfz-Elektriker und Nachrichtenelektroniker

19.6. & 20.7., jeweils von 13.00 bis 16.00 Uhr

wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien

Experimentieren und Ausprobieren

Umsetzung neuer Ideen mit unterschiedlichen Materialien mit Reinhard Hermann,

Kulturarbeiter im WUK und Gründer des Vereins workstations.

26.5., 9.6., 16.6., 23.6., 30.6., 7.7., 14.7., 21.7., 28.7., 04.8., 11.8., 18.8., 25.8., 01.9., jeweils von 15.00 bis 19.00 Uhr, Waschhalle Wienerberg

Hämmern, Sägen und Schleifen

Gemeinsames Be- & Verarbeiten von Sperrmüllgegenständen mit Walter Albrecht, Hobbytischler und Bewohner des George-Washington-Hofs

24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 6.9, jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr, Waschhalle Wienerberg

Weitere Informationen: www.kulturlabor-gemeindebau.at sowie auf Instagram und Facebook