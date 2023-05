Spezielles Zeitpolster, um den Nachbarn zu helfen

Über den Verein Zeitpolster wird unentgeltlich nach Helfern in der Nachbarschaft gesucht. Mit Erfolg – wie ein aktueller Fall in Penzing zeigt.

Frau Ebert ist 87 Jahre und hat dank „Zeitpolster“ drei Helferinnen, die ein- bis zweimal in der Woche für ein paar Stunden vorbeikommen. „Ich bin wirklich sehr dankbar über diese Art der Betreuung“, sagt Tochter Silvia, „Für meinen Vater und mich ist es eine wesentliche Entlastung. In dieser Zeit können wir sicher sein, dass meine Mutter gut und sicher betreut wird. Jede Helferin macht etwas anderes gerne mit ihr: Vorlesen, spazieren gehen, singen, bügeln, backen oder kleine Wege erledigen.“

Und das ganz Spezielle an dem Zeitpolster-System: Die Stunden der Helferinnen werden gutgeschrieben – falls sie später einmal selbst Hilfe brauchen. Für jene, die noch nicht ansparen konnten, kostet die Stunde nur neun Euro. Also ein günstiges Netzwerk, das nicht auf Profit aus ist.

Hilfe wird gesucht

„Das Schönste ist ja, wenn Frau Ebert sagt: ,Danke, dass du mir deine Zeit schenkst‘, oder ,bitte komm bald wieder‘“, so Christine Jagob, eine der drei Helferinnen der Penzingerin. Wer ebenfalls ein Zeitpolster für die Hilfe hat und mitmachen will, hier die Kontaktdaten: E-Mail per Team.wien@zeitpolster.com oder über die Telefon-Nummern 0664/8872 0765, 0664/8872 0763.