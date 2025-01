Spielzeug-Flohmarkt im Huma Eleven: Jetzt anmelden!

Gut erhaltene Spielsachen bekommen am 21. und 22. Februar beim Spielzeugflohmarkt im Huma Eleven eine zweite Chance. Kids zwischen 6 und 14 Jahren werden dabei selbst zu Verkäufern!

Sie kennen es sicherlich: Die eigenen Sprösslinge haben oft tausend Argumente, warum man sich von diesem einen Plüschtier, dem coolen Lego-Roboter oder der Barbie mit den Regenbogen-Haaren einfach nicht trennen kann – auch wenn schon länger nicht mehr damit gespielt wird. Ja, auch unsere Kids sind kleine Nostalgiker. Aber natürlich platzt das Kinderzimmer wieder aus allen Nähten, Ordnung reinzubringen ist gerade unmöglich – auch weil der Nachwuchs wieder einmal verweigert, beim Saubermachen mitzuhelfen – und man braucht dringend Platz für all die schönen Dinge, die künftig zum aktuellen Lieblingsspielzeug werden sollen. Also? Ein guter Trick: Wecken Sie die kaufmännische Ader in Ihrem Kind! Denn wenn man altes, gut Erhaltenes verkauft, dann kann man doch wieder etwas schönes Neues kaufen. Und das alte Spielzeug kann einem anderen Kind noch viel Freude bereiten.

Second-Hand-Paradies für Spielzeug-Fans

Tauschen, kaufen, verkaufen und Spaß haben: Beim Spielzeugflohmarkt in Simmerings Top-Shoppingcenter können Kinder zwischen 6 und 14 Jahren in die Rolle von Verkäufern schlüpfen und selbst „ihr Business“ an zwei Tagen leiten. In der Zwischenzeit können Sie ganz entspannt gleich vor Ort Ihre Einkäufe erledigen – Win-win für alle Beteiligten. Aber auch für junge Flohmarkt-Besucher gibt es viele schöne Schnäppchen zu ergattern, die man stolz nach Hause tragen kann und die zum neuen Lieblingsspielzeug werden können – hinschauen lohnt sich auf alle Fälle! Wer selbst verkaufen möchte: Noch sind Anmeldungen bis 12. Februar für einen kostenlosen Verkaufsplatz möglich – die Nachfrage ist groß! Pro Familie kann nur ein Tisch reserviert werden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Spielzeugflohmarkt im Huma Eleven

Landwehrstraße 6, 1110 Wien

Freitag, 21. Februar 2025, 15-18 Uhr

Samstag, 22. Februar, 9-12 Uhr und 13-16 Uhr

Hier geht es zur Anmeldung!