Gartl-Fest: Die Artenvielfalt im 12. Bezirk findet “Stadt”

Wie artenreich ist Wien eigentlich? Mehr als man vielleicht denkt. Aber was macht die Artenvielfalt aus und wie können wir sie gemeinsam fördern? Diese un andere Fragen werden m 23. Mai in Meidling beantwortet.

Wien ist ein Biodiversitäts-Hotspot mit vielen heimischen Arten, darunter rund 500 Wildbienenarten. Vernetzte Lebensräume fördern den Gen-Austausch und sichern so das Überleben heimischer Arten. Eine naturnahe Gestaltung mit heimischen (Wild-) Pflanzen spielt dabei eine entscheidende Rolle. Viele Menschen zeigen bereits, wie es funktionieren kann. An einigen dieser Flächen führt der bestehende „Lehrpfad der Artenvielfalt“ vorbei und inspiriert die Nachbarschaft.

Jetzt will die Gebietsbetreuung Stadterneuerung noch mehr Nachbarn weiter in ihrem Tun unterstützen und neue Menschen in der Nachbarschaft für Artenvielfalt begeistern. Mit dem Ziel: Noch mehr grüne Flächen, die die Artenvielfalt in der Stadt fördern.

Gartel-Fest in Meidling!

Beim großen Gartel-Fest in der Kollmayergasse 12-23 dreht sich am 23. Mai von 16 bis 20 Uhr alles um Austausch, Vernetzung und Inspiration rund ums naturnahe Garteln für mehr Artenvielfalt. Gemeinsam mit dem Verein „Wohnstraße Kollmayergasse“ lädt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung ein, neue Ideen zu entdecken und aktiv zur Artenvielfalt in der Stadt beizutragen.

Besucher können bei einem Spaziergang zu urbanem Garteln das Grätzl neu entdecken, bei der Pflanzen-Tauschbörse Ableger und Samen tauschen, ihr Wissen beim Glücksrad testen und sich über naturnahe Begrünung informieren. An der Anmeldestation für „Garteln ums Eck“ gibt es die Möglichkeit, direkt loszulegen und schon bald eigene Grünflächen zu gestalten. Als kleines Extra warten Samenmischungen und Jungpflanzen zum Mitnehmen – für mehr Artenvielfalt direkt vor der eigenen Haustür. Für gute Stimmung sorgt außerdem ein DJ und eine Grillstation bringt Urlaubsstimmung in die Kollmayergasse.

Gartel-Fest „Artenvielfalt findet Stadt” in Meidling

Freitag, 23. Mai 2025, 16-20 Uhr, Kollmayergasse 12-23, 1120 Wien