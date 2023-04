Spitäler zahlen Prämien für neue Mitarbeiter

Der Wiener Gesundheitsverband ist eine der größten Gesundheitseinrichtungen in Europa. Der Fachkräftemangel macht sich aber auch dort bemerkbar. Ein Bonus-System soll Abhilfe schaffen.

1.000 Euro für eingestellte Bekannte

Der Arbeitskräftemangel umfasst viele Branchen, so auch den Gesundheitsbereich. Mit acht Kliniken, neun Pflegeeinrichtungen, einem Therapiezentrum sowie fünf Ausbildungszentren zählt der Wiener Gesundheitsverbund zu den größten Einrichtungen dieser Art in Europa. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, geht man hier neue Wege: Mitarbeiter, die erfolgreich Freunde oder Bekannte anwerben, bekommen ab sofort eine Prämie von 1.000 Euro ausgezahlt.

Vertrauen in die neue Maßnahme

„Wir freuen uns, dass wir nun mit dem Anwerbe-Bonus starten können“ so Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb. „Unsere Mitarbeiter sind unsere authentischsten Fürsprecher. Sie kennen den Wiener Gesundheitsverbund am besten und wissen auch am besten, wer zu uns passt“, erklärt die Generaldirektorin die Hintergründe des Anwerbe-Bonus und ihr Vertrauen in die Aktion.

Langfristige Mitarbeiter-Bindung

„Wir rechnen mit positiver Resonanz“, so Kölldorfer-Leitgeb weiter. Denn: „Einmal abgesehen vom Geld hat es für die bestehenden Mitarbeiter auch einen entscheidenden Vorteil: Sie können sich ihre zukünftigen Kollegen mit aussuchen.“ Unternehmen, die das Anwerbe-Modell schon länger eingeführt haben, berichten von einer langfristigen Mitarbeiter-Bindung und einer höheren Identifikation mit den Arbeitgebern. Für Kölldorfer-Leitgeb ist das eine logische Konsequenz: „Menschen vertrauen ihren Freunden. Gerade wenn es um wichtige Entscheidungen, wie etwa den neuen Job geht. Und wir vertrauen wiederum unseren Mitarbeitern und ihrer Einschätzung.“

So funktioniert die Aktion

Wenn sich jemand auf Empfehlung bewirbt, muss er dies bekannt geben. Klappt es mit dem Job, wird sechs Monaten danach der Anwerbe-Bonus steuerbegünstigt an den Vermittler ausbezahlt.

