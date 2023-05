Sportinsider Sommer: Abschiedsspiel für Dragovic

Der Wiener Fußball lebt – auch im Ausland! David Alaba, der allerdings an einem schmerzhaften Riss in der Wadenmuskulatur leidet, hat alle Chancen, heuer seinen vierten Triumph in der Champions League zu ­feiern, den zweiten mit den „Königlichen“ von Real Madrid.

Und auch sein Freund Aleksandar Dragovic könnte sich bei Roter Stern Belgrad eigentlich wie im siebenten Himmel fühlen: Der Innenver­teidiger wurde wie schon im Vorjahr serbischer Meister und krönte damit seine ­Karriere mit einem weiteren beachtlichen Erfolg.

Abschied

Insgesamt hat er damit schon 14 Titel gewonnen: außerdem noch viermal, von 2011 bis 2014, die Meisterschaft mit dem FC Basel und zweimal, 2015 und 2016, mit Dynamo Kiew. Dazu kommen fünf nationale Cups: mit der Austria 2009, mit Basel 2012, mit Kiew 2014 und 2015 sowie mit Belgrad 2022. Und nicht zu vergessen den ukrainischen Supercup 2017!

Trotzdem verglühte der Stern in der Nationalmannschaft: Obwohl der Weltenbummler nie offiziell einen Team-Rücktritt erklärt hatte, wurde er nicht mehr einberufen. „Abserviert“, nennt er das und zeigt sich schwer enttäuscht: „Das hat mich sehr getroffen!“

Zumindest ein längeres ­Gespräch sollte Teamchef Ralf Rangnick mit ihm noch führen, damit sich beide auf ein 101. Länderspiel von Dragovic einigen könnten. Sein Abschiedsspiel.