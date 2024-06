Meisterlich! Sportunion Mauer steigt in die Regionalliga Ost auf

In einem einseitigen Match setzte sich Meister Sportunion Mauer souverän gegen den SV Schwechat durch und erzielte dabei ein beeindruckendes 6:0.

6 :0 – wenn das keine klare Ansage ist. Mit diesem beeindruckenden Sieg gegen den SV Schwechat beendete die Sportunion Mauer erfolgreich die Saison 2023/24 und stieg von der Wiener Stadtliga in die Regionalliga Ost auf. Im Anschluss an das letzte Heimspiel der Saison trafen sich am Samstag Spieler und deren Familien, zahlreiche Vereinsmitglieder der Sportunion Mauer sowie der Unternehmer, Investor und Hauptsponsor der Sportunion Mauer, Klemens Hallmann zu einer stimmungsvollen Meisterfeier.

Die HALLMANN Holding und deren Tochter SÜBA AG unterstützen die erfolgreiche Kampfmannschaft ebenso wie den Nachwuchs des beliebten Maurer Vereins, der inzwischen mehr als 350 Mitglieder zählt. Der heimische Unternehmer und Investor Klemens Hallmann engagiert sich seit vielen Jahren maßgeblich für die Förderung von Sportinitiativen für Kinder und Jugendliche.

„Ich sehe es als wesentlichen Bestandteil meiner unternehmerischen Verantwortung, jungen Menschen neue Chancen und Perspektiven zu eröffnen. Wie kaum eine andere Sportart vereint der Fußball Teamgeist, gegenseitigen Respekt und Fairplay. Das sind essenzielle Eigenschaften, die auch abseits des Sports unerlässlich sind“, sagt Klemens Hallmann anlässlich der Meisterfeier.

Engagiert in der Nachwuchsförderung

Der traditionsreiche Wiener Verein bietet Kindern und Jugendlichen optimale Rahmenbedingungen für ihre sportlichen Aktivitäten und verschreibt sich vor allem der Nachwuchsförderung. Dank der zielgerichteten Förderung werden einige der Jugendlichen ihr Können und ihr Talent künftig auch in der Kampfmannschaft unter Beweis stellen können.

Mehr Infos gibt es unter www.union-mauer.at