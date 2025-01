Kleiner Springtamarin ist neuer Star im Haus des Meeres

Freudige Nachrichten aus dem Haus des Meeres: Im Dezember erblickte ein Jungtier der seltenen Springtamarine das Licht der Welt.

Die nach dem Schweizer Zoologen Emil August Goeldi benannten Callimico goeldii zählen zur Familie der südamerikanischen Krallenaffen und gehören zu den kleinsten Affenarten der Welt. Charakteristisch für diese Primaten sind ihre namensgebenden Krallen, die sie statt den für die meisten Affen üblichen flachen Nägel besitzen.

Heute sind Springtamarine nur noch in vereinzelten Gebieten des Amazonasbeckens anzutreffen. In ihrer Heimat sind sie durch Abholzung und Bejagung stark bedroht. In Zoos werden sie daher ausschließlich im Rahmen spezialisierter Programme gepflegt, um den Fortbestand der Art zu sichern.

Nachwuchs & Artenpflege

Erhaltungszuchtprogramme tragen nicht nur entscheidend zum Schutz bedrohter Arten bei, sondern bieten auch wertvolle Einblicke in das natürliche Verhalten dieser faszinierenden Tiere. Die lebhaften Interaktionen des Jungtiers mit seiner Gruppe begeistern nicht nur Tierfreunde und Naturinteressierte, sondern sind ein lebendiges Beispiel für den Erfolg moderner Zootierhaltung und den Beitrag des Haus des Meeres zum globalen Artenschutz.

Das kleine Jungtier im Haus des Meeres klammert sich noch fest an das Fell der Mutter, wird aber bald neugierig die Umgebung erkunden. Sobald das Geschlecht feststeht, wird das Tierpflegeteam ihrem neuen Schützling einen passenden Namen geben.

INFO

haus-des-meeres.at

Täglich 9.00 bis 20.00 Uhr