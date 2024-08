Spritziger Sommer: Wasserspiele und Nebelduschen!

Die Hitze macht uns allen zu schaffen! In den Wiener Parks finden Erfrischungssuchende über 100 Nebelduschen und Nebelstelen sowie Bodenwasserfontänen zur Abkühlung. Für Kinder gibt es coolen Spaß auf zwölf Wasserspielplätzen sowie 129 Spielplätzen mit Wasserspielmöglichkeiten.

Um auch in Zukunft für heiße Temperaturen gewappnet zu sein, setzen die Stadtgärten bereits jetzt einen starken Fokus darauf, neue Bäume und klimafitte Parks sowie weitere Möglichkeiten zur Abkühlung zu schaffen. Bereits jetzt lässt es sich in den über 1.000 Parkanlagen der Stadt auch bei hohen Temperaturen gut erholen.

Nebelduschen und Nebelstelen

Die über 100 Nebelduschen und Nebelstelen, die in den Parkanlagen der Stadtgärten zu finden sind, bieten eine willkommene Abkühlung. Die feinen Wassertröpfchen kühlen zwischen 12 Uhr und 18 Uhr die direkte Umgebung und sorgen auf diese Weise für erfrischende Momente im Vorbeigehen. Die Steuerung erfolgt zentral ab einer Temperatur von rund 30 °C, um den Wasserverbrauch zu minimieren und ressourcenschonend zu funktionieren. Eine tägliche, morgendliche „Durchspülung“ sorgt für einen angemessenen Hygiene-Standard, damit sich keinerlei Keime sammeln.

Bodenwasserfontänen

Ein weiteres Kühlangebot liefern die kleinen Bodenwasserfontänen in den Parkanlagen, wie im Willi-Frank-Park im 5. Bezirk oder in der Parkanlage Meißnergasse im 22. Bezirk. Die Bodenwasserfontänen tragen spielerisch zur Erfrischung und Kühlung der Umgebung bei. Technische Maßnahmen wie Umwälzpumpen und Bedarfssteuerungen sorgen für einen sparsamen Wasserverbrauch. Das gesammelte Wasser wird zur Bewässerung von Pflanzen verwendet und unterstützt so deren Verdunstungs- und Kühlungsleistung.

Wasserspielplätze

Wasser zieht Menschen schon immer magisch an, insbesondere an heißen Sommertagen. Für spaßige Abkühlung bei Hitze bieten die Stadtgärten nicht nur 129 Spielplätze mit Wasserspielmöglichkeiten an, sondern auch zwölf Wasserspielplätze, welche von Mai bis September in Betrieb genommen werden (vollständige Liste weiter unten).

Highlights am Wasserturm

Als beliebte Erholungsorte für die ganze Familie dienen die beiden größten Wasserspielplätze, die sich auf der Donauinsel in der Donaustadt und am Wasserturm in Favoriten befinden. Der Wasserspielplatz Wasserturm bietet auf rund 15.000 Quadratmetern zahlreiche Attraktionen für Kinder an. Zu den Highlights gehören eine Wasser-Quelle, zwei Wasserfälle, eine „Gatschzone“ mit Sand, eine überdimensionale Brause, eine Rutsche aus dem sechs Meter hohen Wasserturm sowie die Möglichkeit, eine Floßfahrt über den See zu wagen.

Action auf der Donauinsel

Der Wasserspielplatz auf der Donauinsel ermöglicht auf rund 5.000 Quadratmetern actionreiche Stunden trotz heißer Temperaturen. Die Zeit am Wasserspielplatz vergeht wie im Flug dank einer Vielzahl von Spielmöglichkeiten: Ein großer Spiel-Bach mit einem Windrad, das Wasser fördert, ein Hügel mit einem Bach, der über einen Wasserfall in einen Teich stürzt, eine 15 Meter langen Hängebrücke sowie eine Schiffsschleuse zum Nachspielen des Schiffsverkehrs auf der Donau. Zusätzlich gibt es mehrere Wasserspielgeräte, die zum Experimentieren anregen und die Bedeutung des Wassers für Menschen erklären.

Alle Wasserspielplätze in Wien

02., Wasserspielplatz Max-Winter-Park

10., Wasserspielplatz Wasserturm

10., Wasserspielplatz Piratenspielplatz

11., Wasserspielplatz Parkanlage Am Leberberg

12., Wasserspielplatz Theodor-Körner-Park

14., Wasserspielplatz Baumgartner-Casino-Park

19., Wasserspielplatz Heiligenstädter Park

21., Wasserspielplatz Floridsdorfer Aupark

22., Wasserspielplatz Elinor-Ostrom-Park

22., Wasserspielplatz Donauinsel

22., Wasserspielplatz Yella-Hertzka-Park

23., Wasserspielplatz Stadtpark Atzgersdorf

Weitere Informationen zu den einzelnen Wasserspielplätzen finden Sie hier.

App: Cooles Wien

Mit der App „Cooles Wien“ lassen sich ganz einfach alle coolen Plätze in Wien entdecken. Darin sind unter anderem Trinkbrunnen, Schatten spendende Parkanlagen, Wasserspielplätze, die Nebelduschen und Nebelstelen, Brunnen etc. aufgelistet. Eine kostenlose Abkühlung ist damit garantiert.