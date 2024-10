Staatspreis für beste Lehrbetriebe: Fit for Future 2024

Der Staatspreis „Beste Lehrbetriebe – Fit for Future“ 2024 wurde an die Unternehmen XAL, Hauser und Hilti verliehen. Die Auszeichnung würdigt die herausragenden Leistungen in der Lehrlingsausbildung und ihre Vorbildwirkung für die Sicherung junger Fachkräfte. Neben den Hauptkategorien wurden auch Sonderpreise vergeben.

Am Donnerstagabend wurden im feierlichen Rahmen die Preisträger des Staatspreises „Beste Lehrbetriebe – Fit for Future“ 2024 gekürt. Der Staatspreis, der alle zwei Jahre vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) und dem Österreichischen Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) verliehen wird, würdigt die Innovationskraft, Qualität und Nachhaltigkeit der Lehrlingsausbildung in österreichischen Unternehmen. Insgesamt gab es 98 Einreichungen.

Die Sieger 2024

Die diesjährigen Preisträger sind die Unternehmen XAL, Hauser und die Hilti Zweigniederlassung Thüringen. Sie wurden in drei Kategorien für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet:

XAL gewann in der Kategorie „Lehrberufsmarketing – Employer Branding – Rekrutierung“ mit ihrem Projekt „Inspired by light“. Die Lehrlinge entwickelten eine beeindruckende Lichtinstallation im Rahmen einer kreativen Kampagne, die das Employer Branding stärkte.

Hauser setzte sich in der Kategorie „Ausbildungsinitiativen in Lehrbetrieben mit bis zu 50 Lehrlingen“ durch. Das Unternehmen fördert mit einer firmenübergreifenden Lehrlingsausbildung den Wissenstransfer und stärkt die Lehre branchenübergreifend.

Hilti Zweigniederlassung Thüringen wurde für ihre Initiative „Vom Lehrlingsausbilder zur Führungskraft“ in der Kategorie „Ausbildungsinitiativen in Lehrbetrieben mit mehr als 50 Lehrlingen“ ausgezeichnet. Diese Initiative unterstützt die Karriereentwicklung von Ausbildern und trägt langfristig zur Stärkung der dualen Ausbildung bei.

Würdigung von Team Austria bei den World Skills 2024

Neben den Staatspreisen wurde auch das hervorragende Abschneiden von Team Austria bei den 47. World Skills 2024 in Lyon gewürdigt. Österreich konnte insgesamt sieben Medaillen (drei Gold, ein Silber, drei Bronze) und 22 Medallions for Excellence gewinnen.

Sonderpreise für besondere Leistungen

Zwei Sonderpreise wurden ebenfalls verliehen:

„Ausbilder*innen im Fokus: Impulse und Erfolgsgeschichten“ ging an die Empl Baugesellschaft für ihr Projekt „Mit Herz und Handwerk“, das seit 30 Jahren inspirierende Lehrlingsausbildung bietet.

„Lehrlings-Reels: Ausbildung hautnah“ erhielt KEBA für die filmische Darstellung des Lehrberufs „Applikationsentwicklung-Coding“.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des BMAW: bmaw.gv.at.