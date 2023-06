Stadtbarometer: So planen die Wiener ihren Urlaub

Das Stadtfernsehen W24 hat gemeinsam mit dem IFDD – Institut für Demoskopie und Datenanalyse das aktuelle W24-Stadtbarometer durchgeführt. Themen waren die Zufriedenheit mit der Wohnsituation, aktuelle Politik und Urlaubspläne für den kommenden Sommer.

Kurz vor der schulfreien Zeit spielen die Urlaubspläne eine große Rolle in der Stadt. 33% wollen aber heuer zuhause bleiben, 16% wollen Freunde und Familie besuchen und 47% planen eine Reise, 4% haben mit weiß nicht, keine Angabe geantwortet. Von den Personen, welche eine Reise geplant haben, zieht es 74% in das Ausland und 26% wollen ihren Urlaub heuer im Inland verbringen. Hier spielt sicher die Nachwirkung der Corona-Pandemie eine gewisse Rolle. Aufgrund der Teuerung haben 26% ihre Urlaubspläne verändert und 25% haben ihre Pläne ein wenig verändert. Wien ist die lebenswerteste Stadt weltweit, dies ergeben internationale Studien. 84% der Wiener leben sehr gerne in ihrem Grätzl.

Wie gerne leben Sie in ihrem Grätzl?

Sehr gerne bzw. gerne 84%

Nicht so gerne bzw. gar nicht gerne 16%

Haben Sie schon Pläne für den Sommer?

Ich bleibe zu Hause 33 %

Ich besuche Freunde oder Familie 16 %

Ich plane eine Reise 47 %

Keine Angabe 4 %

Planen Sie eine Reise ins In- oder Ausland?

Inland 26 %

Ausland 74%

Haben Sie aufgrund der Teuerung ihre Urlaubspläne verändert?

Ja 26%

ein wenig 25%

Nein 49%

Michael Ludwig ist seit 5 Jahren Bürgermeister der Stadt Wien. Passt er Ihrer Meinung nach gut zu Wien?

Sehr gut bzw. eher gut 68%

Eher Schlecht bzw. schlecht 31%

Keine Angabe 1 %

Angenommen am kommenden Sonntag wären in Wien Landtags- und Gemeinderatswahlen und folgende Parteien stehen am Stimmzettel. Welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben?

SPÖ 40 %

ÖVP 13 %

Grüne 11%

FPÖ 20 %

NEOS 7 %

Bierpartei 6 %

KPÖ 3 %

Zu den Ergebnissen der Sonntagsfrage kommentiert Christoph Haselmayer: „Von der letzten Erhebung im März 2023 bis heute gibt es in Wien kaum politische Verschiebungen. Die SPÖ liegt stabil bei 40%, die Freiheitlichen bleiben bei 20%, die ÖVP bei 13%, Grüne bei 11%, NEOS bei 7%, Bierpartei bei 6% und somit im Gemeinderat vertreten und die Kommunisten würden derzeit in Wien auf 3% kommen und somit den Einzug in das Landesparlament verpassen.