Stadthalle: Jeder kann sich als Tennisstar fühlen

Bühne frei für die Tennis-Champs! Erst bei einer großartigen Ausstellung, ab 19. Oktober am Center Court der Stadthalle. Zu Gast sind wieder große Namen.

Wien wird zur Tennis-Hauptstadt Europas: Das Erste Bank Open in der Stadthalle beginnt zwar erst am 19. Oktober, aber die Ausstellung „Champions of ­Vienna – The official tennis Experience“ im Studio F läuft bereits! Dabei kann man die Faszination dieses Sports interaktiv erleben sowie historische Pokale und Schläger von Thomas Muster und Co. bewundern. „Es war uns schon länger ein Anliegen, in die Vergangenheit zu blicken“, meint Turnierdirektor Herwig Straka. „Mit dem 50-Jahre-Jubiläum gibt’s jetzt den perfekten Anlass dazu.“

Magic Moments

Am 17. Oktober wird der Rathausplatz zu einem riesigen Tennisplatz, auf dem sich im Rahmen von „Magic Moments in der City“ jeder Besucher wie ein Tennisstar fühlen kann. Am 18. Oktober geht’s dann sportlich los: Beim „Red Bull BassLine“ kämpfen sechs Stars, darunter Alexander Zverev, um den Sieg bei einem Tiebreak-Turnier. Am 20. Oktober spielt ­Dominic Thiem, der seinen ­Abschied von der Tennisszene feiert, einen Satz gegen den Deutschen. Vor vier Jahren hatte er ja gegen ihn das dramatische US-Open-Finale gewonnen.

Zahlreiche Topstars

Neben Zverev (ATP-Nr. 3) schlagen noch weitere Top-Spieler der Weltrangliste in der Stadthalle auf: Daniil Medvedev (5), Grigor Dimotrov (10), die vier US-Amerikaner Taylor Fritz (6), Tommy Paul (13), Frances Tiafoe (15) und Sebastian Korda (22), weiters Alex de Minaur (9), Lorenzo Musetti (18), Jack Draper (19) und Alexei Popyrin (24).