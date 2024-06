Stadthalle und Holiday on Ice spenden für Kinder

Die Wiener Stadthalle steht für generationenübergreifendes Entertainment. Holiday on Ice, die beliebteste Eis-Show der Welt, inszeniert fulminante Veranstaltungen für die ganze Familie. Gemeinsam unterstützen beide nun zum bereits vierten Mal UNICEF Österreich und spendeten einen Teil der Ticket-Einnahmen.

Kinder sind unsere Zukunft. Daher ist es so wichtig, Institutionen wie UNICEF (das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen) zu unterstützen. „Und genau das tun wir mit dieser gemeinsamen Spende von Stadthalle und Holiday on Ice in Höhe von 7.500 Euro“, so Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke bei der Scheckübergabe.

Gerecht und nachhaltig

Er überreichte die Spende gemeinsam mit Stadthallen-Geschäftsführer Matthäus Zelenka an die Vorstandsmitglieder von UNICEF Österreich. „Kinderrechte zu stärken ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch der Nachhaltigkeit. Wir setzen uns aktiv für beide Ziele ein und unterstützen das Kinderhilfswerk bereits seit 2019 “, erklärte Zelenka. UNICEF Österreich-Vorstandsmitglied Werner Blach betonte: „Unsere langjährige Partnerschaft zeigt auf, wie Unternehmen zur Verbesserung der Lage der Kinder weltweit durch die Unterstützung unserer Arbeit effektiv beitragen können. Vielen Dank dafür.“

Die neue Holiday on Ice-Show

Die Zusammenarbeit zwischen Stadthalle, Holiday on Ice und UNICEF Österreich wird auch bei der kommenden Show „No Limits!“ fortgesetzt. Die Aufführungen finden von 16. bis 26. Jänner 2025 statt und sollen alles bisher Dagewesene übertreffen. Alles dreht sich dabei um einen Jungen und die Welt, in der er lebt. Von klein auf muss er für sich selbst sorgen. Er lebt in seinem Wohnmobil und beginnt, von Stadt zu Stadt zu reisen. Jahrelang, nur um schließlich festzustellen, dass er nirgendwo mehr hingehen kann – außer in das Spiel „No Limits!“ Ein Abenteuer, dass von der ersten bis zur letzten Sekunde in den Bann zieht.

Tickets sind ab sofort auf www.stadthalle.com, unter 01/79 999 79 und an den Kassen der Stadthalle erhältlich.