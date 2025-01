Stadtregierung: Keine Unruhe wegen dem Bund!

Von einer “guten Zusammenarbeit” in der rot-pinken Fortschrittskoalition sprechen SPÖ und Neos. Völlig unabhängig von der Bundesentwicklung seien 93,4 % der Projekte schon umgesetzt.

Das Politik-Chaos im Bund mit monatelangen Verhandlungen, Diffamierungen und Dauer-Streitigkeiten beschäftigt auch das Wiener Rathaus. Doch nur am Rande. Denn laut ORF Wien versichern die Spitzen der Stadtregierung – Bürgermeister Michael Ludwig und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr –, dass es keine Probleme gebe. Man arbeite gut zusammen.

Bilanz des Regierungsmonitors

Das gute und konstruktive Klima bestätigen auch SPÖ-Klubchef Josef Taucher und Neos-Klubobfrau Bettina Emmerling in einer gemeinsamen Aussendung: “Über 93,4 Prozent der Projekte wurden seit Beginn der rot-pinken Koalition umgesetzt oder sind derzeit in Umsetzung. Ein Erfolg, der sich sehen lassen kann.” Und Taucher weiter: “Die Wiener Fortschrittskoalition hält ihre Versprechen. Wir zeigen, dass wir in Wien die Ärmel hochkrempeln, anpacken und Ergebnisse liefern, in allen Lebensbereichen.”

Neos stehen zur Koalition

“Mit dem Regierungsmonitor zeigen wir eindrucksvoll, dass wir in einem unglaublichen Tempo Projekte umsetzen und Wien Schritt für Schritt zukunftsfitter gestalten”, so Bettina Emmerling. Ein paar Beispiele: die Inklusionsoffensive im Kindergartenbereich, das Frauengesundheitszentrum FEM Med und das Projekt “DigiPol – Digitale Politik in Wien”. “DigiPol ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir Wien zur Digitalisierungshauptstadt machen”, so Taucher.