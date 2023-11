Start für „Weihnachten im Schuhkarton“: Herz zeigen

Kirchengemeinden, Schulen, Unternehmen und viele Einzelpersonen verwandeln derzeit Schuhkartons in wertvolle Überraschungen. Diese Schuhkartons werden mit Geschenken gefüllt und dienen als Beiträge zur weltweiten Initiative „Weihnachten im Schuhkarton“. Vom 6. bis zum 13. November besteht die Möglichkeit, die Gaben bei einer der über 4.200 Sammelstellen im deutschsprachigen Raum abzugeben.

Seit 1993 wurden im Rahmen der christlichen Aktion schon über 209 Millionen Überraschungspakete mit Spielzeug, Hygieneartikeln, Schulmaterialien und Kleidung auf die Reise zu Kindern in mehr als 170 Ländern und Regionen gebracht. Die Geschenke werden von Kirchengemeinden dann oft im Rahmen eines christlichen Rahmenprogramms zielgerichtet an bedürftige Kinder weitergegeben.

Mitpacken noch möglich

Mitmachen ist kinderleicht: Einfach einen handelsüblichen Schuhkarton besorgen und weihnachtlich dekorieren oder einen vorgefertigten Karton noch bis 6.11. unter jetzt-mitpacken.org bestellen. Anschließend Geschenke für ein Mädchen oder einen Jungen im Alter von 2-4, 5-9 oder 10-14 Jahren einkaufen und das Päckchen mit einem Gummiband verschließen. Eine persönliche Grußkarte gibt dem Geschenk eine besondere Note. Schließlich bringt man das Paket während der Abgabewoche zu einer Abgabestelle in seiner Nähe. Für die Koordination der Aktion werden darüber hinaus Geldspenden dringend benötigt. „Letztes Jahr haben wir pro beschenktem Kind 11,49 Euro investiert“, rechnet Ursula Simon, Leiterin von „Weihnachten im Schuhkarton“ bei der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse vor. Angesichts der Inflation ist mit steigenden Kosten zu rechnen. Der Spendenbetrag kann bei der Abgabe des Schuhkartons bar abgegeben oder online überwiesen werden.

Warnung vor Nachmachern

Damit die Päckchen auch ihr Ziel erreichen, empfiehlt Samaritan’s Purse dringend, die Geschenkpakete nur zu offiziell registrierten Abgabestellen zu bringen, die auf der Webseite der Aktion zu finden sind. „Immer wieder gibt es lokale Nachmacher, die den Namen fälschlicherweise unerlaubt für eigene Sammelaktionen nutzen“, sagt Simon. Diese verfügen in der Regel weder über eine Qualitätskontrolle, was den Päckcheninhalt angeht, noch über ein nachvollziehbares Berichtswesen, was die Verwendung der Spenden angeht. Alle relevanten Fragen zur Aktion werden über die Webseite weihnachten-im-schuhkarton.org beantwortet. Alternativ steht auch die Hotline unter 030-76 883 883 zur Verfügung.

Spendenkonto:

DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 300500 + Adresse des Spenders (für Zuwendungsbestätigung).