Stöckelschuhe können zu Hallux valgus führen

Längst ist medizinisch erwiesen: Enge oder hochhackige Schuhe können einen „Hallux valgus“ begünstigen! Sie fördern die Entwicklung dieser Erkrankung. Andere Ursachen liegen in der hohen Belastung der Füße und Zehen, etwa bei Marathonläufern. Schienen und OP Bei solch einem Ballenzeh verformt sich der Fuß: Der große Zeh schiebt sich nach innen, der Ballen wölbt sich vor. Um die Beschwerden zu lindern, wird ein geeignetes, flaches, aber auch gepolstertes Schuhwerk empfohlen. Außerdem gibt es die Möglichkeit von regelmäßiger Krankengymnastik sowie das Tragen spezieller Schienen in der Nacht – sie sollen den großen Zeh in der Mitte halten. Dadurch kann aber nur ein Fortschreiten des „Hallux valgus“ verhindert, aber nicht die Fehlstellung dauerhaft korrigiert werden. Dafür ist eine Operation vonnöten.