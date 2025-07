EMS für zu Hause: PSthetik formt Körper mit Begeisterung

Was ist EMS-Training und wieso ist es gerade jetzt so relevant? Hightech trifft Alltag: Hollywoodstars und Leistungssportler schwören seit Jahren auf EMS-Training, denn mit nur 20 Minuten Aufwand pro Woche lassen sich beeindruckende Resultate erzielen.

Ursprünglich in der Raumfahrt und in der Medizin entwickelt, steht EMS („Elektromuskelstimulation“) für eine Trainingsmethode, bei der gezielte Stromimpulse Muskelkontraktionen auslösen. Bei PSthetik – Ästhetik by Petra Schultes nördlich von Wien – wird dieses Verfahren nun erstmals für Zuhause angeboten. Petra Schultes kombiniert modernste EMS-Technologie mit individueller Anpassung, damit jeder ganz ohne Ausreden, teure Fitnessstudio-Abo und unabhängig von Ort und Zeit trainieren kann. Mit Begeisterung für Self-Care und sichtbare Körperformung macht EMS-Training in den eigenen vier Wänden fit – egal ob drinnen oder draußen.

EMS-Training: Anzug & Powerbox aktivieren – Workout mit App

Anzug anlegen, Powerbox und App starten – und schon geht’s los: Mit dem kleinsten Fitnesscenter der Welt von PSthetik – dem kabellosen EMS Anzug von Petra Schultes Ästhetik – trainieren Berufstätige, Eltern und Best Ager jederzeit und überall (vom Gassi-Geh’n bis zur Geschäftsreise). Ganz ohne Wasser, leicht zu reinigen, bietet das System zehn Elektrodenpaare und 22 Programme in der kostenlosen App – von Cardio über Kraft bis Regeneration. Es gibt Modelle für Männer und Frauen, maßgeschneiderte Anzüge bei besonderen Bedürfnissen und ergänzende EMS-Lösungen wie den EMS-Kinn-Massager, die EMS-Fußmatte oder die Pelvic Private Chair Auflage für gezieltes Beckenbodentraining – für effizientes Self-Care mit Begeisterung.

Petra Schultes: EMS-Expertin mit über 20 Jahren Erfahrung

Hinter dem Angebot stehen nicht nur Geräte auf dem neuesten Stand, sondern auch über zwei Jahrzehnte Erfahrung. Petra Schultes, selbst ausgebildete Gesundheitscoaching, Trainerin und Permanent Make-up Spezialistin, hat sich mit ihrem Team ein fundiertes Netzwerk aufgebaut. Über das Empfehlungsmarketing wächst das Vertrauen von Kundinnen und Kunden stetig – nicht durch aggressive Werbung, sondern durch authentische Erfahrungen.

Business-Chance: Vertriebspartner PSthetik für Österreich & Europa gesucht

Immer mehr Menschen übernehmen Eigenverantwortung für ihre Fitness und ihr Wohlbefinden statt sich allein aufs Gesundheitssystem zu verlassen. Wer dieses Potenzial als Nebentätigkeit oder Studiokonzept nutzen möchte, kann Vertriebspartner werden. Ob Privatperson mit Begeisterung für Gesundheit, Fitness und Ästhetik, Physiotherapeut, Fitnesstrainer oder Kosmetikstudio – alle sind bei PSthetik willkommen. Partner erhalten praxisnahe Schulungen, umfangreiche Informationspakete und ehrliche Produktempfehlungen.

Homefitness-Markt boomt: Trainingstrend für zu Hause

Mehr über individuelle EMS-Systeme erfahren oder Vertriebspartner werden? Besuchen Sie jetzt den Onlineshop unter www.petraschultes.com oder www.petraschultes.at für Dienstleistungen oder rufen Sie Petra Schultes persönlich unter +43 699 1712 3333 an!