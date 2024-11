Summer City Camps ziehen erfolgreiche Halbzeitbilanz

Die Summer City Camps feiern Halbzeit und bieten auch in diesem Sommer ein aufregendes Ferienbetreuungsprogramm für Schüler im Alter von 6 bis 12 Jahren sowie für Kinder mit Behinderungen im Alter von 6 bis 14 Jahren. Restplätze sind noch verfügbar.

Mehr als 10.000 Kinder nutzen das von der Stadt geförderte ganztägige Angebot in Camp-Format mit Mittagessen und gesunder Jause. Sie haben die Möglichkeit, Radfahren und Schwimmen zu lernen, sich kreativ zu betätigen, Museen zu besuchen und neue Freundschaften zu schließen.

Inklusion wird groß geschrieben

Ein besonderer Fokus liegt auf der Freizeitbetreuung von Kindern mit Behinderungen. Dank des fortlaufenden Ausbaus dieser Betreuungsplätze konnte das Kontingent für Kinder mit Behinderungen in Kleingruppen um 50 Prozent erhöht werden. Zudem wurde ein dritter Kleingruppenstandort eröffnet. Für die Betreuung in inklusiv geführten Gruppen stehen insgesamt 31 Prozent mehr Plätze zur Verfügung, um den dringenden Bedarf dieser Betreuungsformen noch besser abdecken zu können.

Vizebürgermeister im City Camp

Anlässlich eines Standortbesuchs in der Ganztagsvolksschule Medwedweg in Simmering, an dem Betreuung für Kinder mit und ohne Behinderung angeboten wird, zeigte sich Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr begeistert von der Umsetzung: „Dieses Vorzeigeprojekt fördert nicht nur die Inklusion, sondern unterstützt auch zahlreiche Familien. Dank der Arbeit unserer Kooperationspartner und einer Investition von über 13 Millionen Euro können wir erstmals 10.000 Kindern eine unvergessliche Ferienzeit ermöglichen“. Mario Rieder, Geschäftsführer von BiM – Bildung im Mittelpunkt ergänzt: „Fünf Jahre nach ihrem Start sind die Summer City Camps inzwischen ein Fixpunkt in der Sommergestaltung vieler Familien, der Kindern abwechslungsreiche Ferien bietet und Eltern in ihren Betreuungsaufgaben wesentlich entlastet“.

Teilnahmebeiträge und Ermäßigungen

Die Teilnahmebeiträge für die Summer City Camps blieben 2024 unverändert und betragen pro Kind und Betreuungswoche 60 Euro inklusive Mittagessen und gesunder Jause. Für jedes zweite und dritte Geschwisterkind reduzieren sich die Kosten auf jeweils 30 Euro pro Woche; ab dem vierten Kind ist die Teilnahme kostenfrei. Kinder in der Grundversorgung und in der bedarfsorientierten Mindestsicherung können das Angebot kostenlos nutzen.

Restplätze noch verfügbar

Für die 9. Ferienwoche sind an ausgewählten Standorten noch Restplätze verfügbar. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten erhalten Interessierte unter www.ferieninwien.at, per E-Mail an info@summercitycamp.at und während den Servicezeiten von Mo-Do 9-12 und 13 bis 16 Uhr, Fr 9 bis 14 Uhr telefonisch unter +43 1 524 25 09 46.