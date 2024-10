Super Bier-Fest: Zehn Jahre Genuss und Vielfalt

Das Super Bier Fest Wien (ehemals Craft Bier Fest), feiert sein 10-jähriges Bestehen und kehrt am 8. und 9. November in die Marx Halle zurück! In einer entspannten Atmosphäre dreht sich alles um die Besonderheiten der einzelnen Brauereien und die beeindruckende Vielfalt an Biersorten.

Besucher:innen können sich durch zahlreiche Biere probieren und sich persönlich mit den Brauer:innen austauschen. Neben einer riesigen Auswahl an Bieren erwarten die Gäste auch ausgesuchte Spirituosen, erfrischende Drinks und das beste Street-Food, das die Stadt zu bieten hat.

Neues Bezahlsystem

Das Festival präsentiert ein neues Bezahlsystem: Über NFCtron-Tickets kann Guthaben online aufgeladen werden. Nicht verbrauchtes Guthaben verfällt nicht undnkann bis zu 14 Tage nach dem Event kostenlos auf das Bankkonto zurückerstatten werden. Bar- oder Kartenzahlungen vor Ort sind somit nicht mehr nötig.

Exklusives Festivalglas

Mit dem Eintritt zum Super Bier Fest Wien erhalten die Gäste ein exklusives Festivalglas, in das Kostproben von 1 dl ausgeschenkt werden. Alle Aussteller schenken ausschließlich in geeichten Verkostungsgläsern aus, um ein erstklassiges Geschmackserlebnis zu garantieren.

Ticketinformationen

Tagestickets sind zum vergünstigten Vorverkaufspreis von jeweils € 15,- erhältlich. Für besonders Durstige gibt es auch ein 2-Tagesticket für € 25,-. An der Tageskasse kostet das Ticket € 19,-.

Tickets und mehr Informationen unter https://www.superbierfest.at/