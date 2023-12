Super! In Meidling gibt es jetzt einen neuen Markt

Ein neuer BILLA PLUS hat jetzt in der Schönbrunner Schlossstraße 2 eröffnet und bietet auf rund 2.200 m2 Fläche jede Menge Vielfalt an frischen, saisonalen und regionalen Produkten sowie Top-Beratung.

Mit der Fertigstellung von Vio Plaza entstand in der Schönbrunner Schlossstraße 2 zwischen den Bezirken Meidling und Rudolfsheim-Fünfhaus ein neuer großzügiger Lebens- und Arbeitsraum. Dieser bietet nun 3.500 Menschen an einem einzigen Ort Büroflächen, Shoppingvergnügen, Fitness, Hotel und nachhaltiges Wohnen.

Für alle, die hier arbeiten, leben oder verweilen, ist ab sofort ein neuer BILLA PLUS Markt verlässlicher Nahversorger und erste Anlaufstelle für Vielfalt, Frische, Qualität und Regionalität zu familienfreundlichen Preisen. Es ist der 34. BILLA PLUS Markt in Wien. 68 Mitarbeiter kümmern sich am neuen Standort auf rund 2.200 m2 Fläche um die Wünsche ihrer Kunden und stehen beratend zur Seite.

Ich freue mich schon sehr darauf hier einkaufen zu können (Barbara Marx)

Für eine entspannte An- und Abreise sorgen nicht nur die 200 Fahrradabstellplätze sowie die 456 Parkplätze in der Tiefgarage des Vio Plaza, sondern auch die Lage direkt an der U4-Station Meidling Hauptstraße, an diversen weiteren öffentlichen Verkehrsmitteln und die Anbindung an den Wiental-Radweg.

120 neue Arbeitsplätze in ganz Wien



BILLA schafft mit seinem neuen BILLA PLUS Markt im Vio Plaza 36 neue Arbeitsplätze allein in Meidling – insgesamt wurden mit Neu- und Umbauten von BILLA, BILLA PLUS sowie BILLA Corso Märkten heuer 120 neue Arbeitsplätze in Wien geschaffen.

BILLA betreibt in der Bundeshauptstadt derzeit 334 Standorte in unterschiedlichen Marktgrößen und Konzepten, an denen über 8.600 Mitarbeitern und etwa 500 Lehrlinge für ihre Kunden im Einsatz sind. BILLA ist damit größter privater Arbeitgeber Wiens.

„Große Freude bereitet uns zudem die Tatsache, dass wir so viele neue Kollegen in unserer BILLA-Familie willkommen heißen durften. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an die BILLA-Teams in den Märkten – ihr leistet das ganze Jahr über großartige Arbeit für unsere Kunden“, zeigt sich BILLA Vertriebsdirektor Hamed Mohseni stolz.

Bezirksvorsteher-Stellvertreterin in Meidling, Barbara Marx: „Wir freuen uns als Bezirk sehr über die Eröffnung des neuen BILLA PLUS Marktes im Vio Plaza. Ich freue mich schon sehr darauf hier einkaufen zu können. Praktischerweise ist er ja vis-a-vis des Amtshauses“

Bezirksvorsteher in Rudolfsheim-Fünfhaus, Dietmar Baurecht: „Der neue BILLA PLUS im Vio Plaza auf den ehemaligen Komet Gründen ist zwar im Nachbarbezirk, dennoch profitieren viele Menschen im 15. Bezirk von diesem neuen Angebot. Dieses Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine Initiative zwei Bezirke verbindet und den Menschen in Rudolfsheim-Fünfhaus und Meidling gleichermaßen zugutekommt.“

Auch der in Meidling aufgewachsene Musiker, Comedian und Moderator Roman Gregory machte sich ein Bild am Eröffnungstag: „Als Musiker und echter Meidlinger freue ich mich sehr über die Eröffnung. Meidling ist eine lebendige und vielfältige Gemeinde, und es ist wichtig, dass wir Zugang zu hochwertigen und leistbaren Lebensmitteln haben, die aus unserer eigenen Region stammen. Ich bin selbst begeisterter Hobby Gärtner und heute hier, um meine Unterstützung zu zeigen, dass wir alle von regionalen und frischen Produkten profitieren. Alles Gute dem neuen Team ganz nach dem Motto: No sleep till Meidling!“. Natürlich ließ es sich der ehemalige Sänger von Alkbottle, der mittlerweile auf Solo-Pfaden wandelt nicht nehmen auch der Bier-Abteilung einen Besuch abzustatten.

Miteinander und Nachhaltigkeit im Fokus

Im Betrieb des neuen BILLA PLUS Marktes spielen Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit eine wesentliche Rolle. Der neue Standort beziehen 100 % Grünstrom aus österreichischer Wasserkraft und spart Ressourcen dank dem Einsatz von LED-Beleuchtungsmitteln. Man setzt zudem auf eine energieeffiziente Kälteanlage und Beheizung durch Wärmerückgewinnung. Dadurch entfällt der Einsatz fossiler Brennstoffe, die Beleuchtung braucht weniger Strom und sorgt so für eine deutliche Reduktion an CO2 Emissionen.

Besonders am Herzen liegt BILLA auch ein solidarisches Miteinander in der Nachbarschaft: So werden Lebensmittel, die im neuen BILLA PLUS Markt nicht mehr verkauft werden können, aber noch einwandfrei genießbar sind, künftig an lokale Organisationen gespendet. Darüber hinaus gibt es noch das Obst- und Gemüsesackerl und das Angebot von Too Good To Go, um überschüssige Lebensmittel vor der Entsorgung zu retten.