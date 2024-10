„Suppe mit Sinn“: Genießen und damit Gutes tun

Vom 1. November bis 31. Dezember findet die Aktion „Heiße Suppe gegen soziale Kälte“ statt, bei der Gastronomen eine Suppe auf ihrer Speisekarte für den guten Zweck anbieten. Über 70 Loakle nehmen allein in Wien Teil. Darunter Klassiker wie das Café Jelinek und Figl’s sowie moderne Hotspots wie die Mochi Ramen Bar.

Bereits zum 17. Mal startet diese Winterspendenaktion „Suppe mit Sinn“, eine Initiative von Die Tafel Österreich. Rund 150 Gastronomiebetriebe, vom kleinen Beisl bis hin zu erstklassigen Restaurants, setzen sich österreichweit für diesen wertvollen Zweck ein.

Einfaches Konzept für einen guten Zweck

Die Idee hinter der Aktion ist einfach und effektiv: Jedes teilnehmende Lokal widmet eine Suppe der guten Sache und spendet pro verkaufter Portion 1 Euro an die Tafelarbeit. Diese Unterstützung ist in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten wichtiger denn je. Der Slogan „1 Suppe mit Sinn = 10 Suppen für Menschen in Not“ verdeutlicht, wie viel Gutes mit jedem Löffel bewirkt werden kann. Für jeden Spenden-Euro ermöglicht Die Tafel Österreich eine warme Suppe für bis zu zehn armutsbetroffene Menschen in sozialen Einrichtungen.

Unterstützung durch Partner

Tatkräftige Unterstützung erhält die „Suppe mit Sinn“ in diesem Jahr auch von der Wirtschaftskammer Wien (Fachgruppe Gastronomie), der Wirtschaftskammer Österreich (Fachgruppe Gastronomie), Wavemaker, Culinarius und den Growth Ninjas.

Weitere Informationen

Für alle, die mehr über die teilnehmenden Lokale erfahren möchten, stehen weitere Informationen auf der Website suppemitsinn.at zur Verfügung.