Konzerthaus: Suter & Stuckrad-Barre sind wie Rock’n’Roll

Die Bestseller-Autoren Martin Suter und Benjamin Stuckrad-Barre sind mit ihrem Buch „Kein Grund, gleich so rumzuschreien“ auf Lesetour. Am 2. März machen sie auch Halt im Wiener Konzerthaus – ein Abend mit äußerst witzigen Gesprächen zu den Alltagshürden und Abgründen des Lebens.

Das Rolling Stones Magazin feiert das ungleiche Paar als „literarische Rockstars“ und Besteller-Autor Ferdinand von Schirach bezeichnet ihren neuesten Gesprächsband als „schnell, klug und unglaublich komisch, wie ein Abendessen mit Thomas Bernhard, Ricky Gervais und den Rolling Stones“.

Auch an den Abgründen des Lebens „lauert“ immer der Humor

Denn mit „Kein Grund, gleich so rumzuschreien“ (Diogenes Verlag) haben Suter und Stuckrad-Barre wieder einmal ein Meisterwerk der Unterhaltung in Wortform vorgelegt, das sie nun bei Lesungen mit ihrem Publikum freudig teilen. Darin philosophieren sie über den Tod naher Familienmitglieder und dem besorgniserregenden Zustand der Welt im allgemeinen. Es ist Zeit, das letzte Glas Alkohol zu trinken und die letzte Zigarette zu rauchen. Und trotzdem: Martin Suter färbt sich trotz all dieser depressiv stimmenden Alltagsbewältigungen noch immer nicht die Haare. Wer auch in schwierigen Situationen und Kippmomenten des Lebens noch lacht, meint es wirklich ernst mit dem Humor. Die Lebensumstände sind ernster, die Autoren aber nicht.

Spontanität, so wild und schön wie ein guter Rock ‘n’ Roll-Song

Die seltenen gemeinsamen Auftritte der beiden Bestseller-Autoren sind nicht nur wegen ihrer geringen Terminanzahl exklusive Raritäten – die Art ihres Vortragens, die mit einer genial unberechenbaren Spontanität inszenierte Show macht den Text zu etwas völlig anderem. Live gibt es bei Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre immer wieder Überraschungen. In Berlin zum Beispiel war es der überraschende Auftritt des wunderbaren Danger Dan, in Hamburg lasen Linda Zervakis und Caren Miosga ein Kapitel aus dem Vorgängerband „Alle sind so ernst geworden“ und in Köln unterhielten Suter und Stuckrad-Barre sich und das begeisterte Publikum mit Karl Lauterbach und Tommi Schmitt.

2. März, 19.30 Uhr

Wiener Konzerthaus, Großer Saal

Lothringerstraße 20, 1030 Wien

Tickets unter konzerthaus.at