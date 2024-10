Swarovski Kristallwelten und MAK: Eine blühende Hommage

Der Swarovski Kristallwelten Store in der Kärntner Straße feiert ein Doppeljubiläum: 2025 feiert Swarovski sein 130-jähriges Bestehen, während das Museum für Angewandte Kunst (MAK) im Jahr 2024 auf 160 Jahre zurückblickt. Anlässlich dieser Jubiläen hat das Team von mischer’traxler studio eine beeindruckende Installation geschaffen. Die Installation ist inspiriert von den historischen floralen Motiven der MAK-Sammlung.

Ein blühendes Kunstwerk

Die Installation „Archiv der Blüten“ zeigt kunstvoll handgefaltete, überdimensionale Papierblüten, die durch schimmernde kristalline Details zum Strahlen gebracht werden. Hier verschmelzen Kunst, Design und meisterliches Handwerk auf beeindruckende Weise.

„Uns war es wichtig, über die Vielfalt der ausgewählten Blüten auch die reiche Palette an unterschiedlichen Materialien und das breite Spektrum an Epochen und Stilrichtungen in der MAK Sammlung hervorzuheben. SBei der Herstellung der dreidimensionalen Blumen legten wir auch Wert darauf, dass die Texturen ersichtlich bleiben“, erklärt Katharina Mischer.

Ein kreativer Treffpunkt

Der Swarovski Kristallwelten Store Wien ist nicht nur ein Verkaufsraum, sondern eine lebendige Bühne für Installationen von weltbekannten Künstler:innen. Hier werden regelmäßig wechselnde Projekte in Zusammenarbeit mit talentierten Designerinnen realisiert. Passend zum „Archiv der Blüten“ zeigt auch die MAK Säulenhalle ein gleichnamiges florales Arrangement von mischer’traxler studio, das die Besucher:innen in Staunen versetzt.

Tradition trifft auf Innovation

Lilli Hollein, Generaldirektorin des MAK, beschreibt die Installation als ein harmonisches Zusammenspiel: „Als Museum mit einer Mustersammlung für herausragende Gestaltung blickt das MAK auf eine lange Tradition, zum Zusammenwirken von Kunst, Design und Industrie beizutragen. Wir freuen uns über diesen floralen Geburtstagsgruß, der die Sprache der Blumen nutzt, um Kunst und Design als unerschöpfliche Quellen der Inspiration zu feiern.“

Ein Ausblick auf die Großausstellung

In die Installation fließen auch die kreativen Entwürfe von Dagobert Peche ein, einem Visionär der Wiener Werkstätte. Das MAK widmet ihm eine beeindruckende Großausstellung, die unter dem Titel „PECHE POP. Dagobert Peche und seine Spuren in der Gegenwart“ präsentiert vom 11. Dezember 2024 bis 11. Mai 2025 rund 650 Objekte. Diese Objekte stammen aus seinem einzigartigen gestalterischen Kosmos.

Details zur Ausstellung

Besucher können das „Archiv der Blüten“ bis Mitte Januar im Swarovski Kristallwelten Store in der Kärntner Straße, bewundern. Bildmaterial steht unter MAK.at/presse zur Verfügung.