Tag der Offenen Tür an der Sport-Universität Schmelz

Am Freitag, 20. Oktober, öffnet das Zentrum für Sportwissenschaft auf der Schmelz ihre Türen und lädt alle Interessierten zum Schnuppern ein. Von 9 bis 13 Uhr ist geöffnet.

So unscheinbar und ruhig das „Zentrum für Sportwissenschaft und Universitätssport“ auf der Schmelz 6 in Rudolfsheim-Fünfhaus aussieht, so aktiv geht es im Inneren zu. 2.000 Studenten werden hier in ­Sachen Sport, Gesundheit, Marketing und Wirtschaft ­ausgebildet. Sie können die ganze wundervolle Welt der ­Bewegung erlernen. Zudem gilt sie als „größte Forschungseinrichtung im Bereich der Sportwissenschaft in Österreich“.

Türen öffnen sich

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann am Freitag, 20. Oktober, von 9 bis 13 Uhr zum „Tag der Offenen Tür“ kommen und erhält Einblick in verschiedene Sportstationen und die Wis­senschaft. Weitere Infos und Kontakt: 15., Auf der Schmelz 6, Telefon 01/4277-590 01, ­Online: http://zsu-schmelz.univie.ac.at