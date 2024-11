Tag der offenen Tür im Belvedere 21: Kunst für alle

Am Sonntag, den 10. November, öffnet das Belvedere 21 von 11 bis 18 Uhr seine Türen für einen Tag voller Kunst und Kultur. Bei freiem Eintritt erwartet die Besucher:innen ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein.

Kunstliebhaber:innen haben die Möglichkeit, an geführten Rundgängen teilzunehmen, die von den Kurator:innen und dem Team der Kunstvermittlung geleitet werden. Diese Führungen bieten spannende Einblicke in die Arbeiten von Künstler:innen wie Monster Chetwynd, Kazuko Miyamoto und Filipa César & Louis Henderson. Besonders aufregend ist die erste museale Einzelausstellung von Monster Chetwynd in Österreich. Am 6. November wird sie mit einer spektakulären Performance eröffnet wird und Themen von Häretikern und Hexen behandelt.

Retrospektive von Kazuko Miyamoto

Die Retrospektive von Kazuko Miyamoto beleuchtet die Brücke zwischen der japanischen und westlichen Kunstwelt sowie ihre Rolle als Aktivistin und Feministin. Zudem eröffnet die Ausstellung „Civa – coded manoeuvres_sticky webs“ neue Perspektiven auf Wissen und Intelligenz durch acht innovative künstlerische Positionen.

Familienprogramm: Gemeinsam stark!

Für Familien gibt es ein umfangreiches Programm unter dem Motto „Gemeinsam stark!“. Der Future Kids Club von Kids of the Diaspora verwandelt das Belvedere 21 in eine Spielwiese mit einer Skate-Area. Im Offenen Atelier können Kinder und Erwachsene kreativ werden, indem sie Freundschaftsbänder knüpfen und Lieblingsanhänger basteln.

Film und Musik im Blickle Kino

Das Blickle Kino zeigt im Rahmen der Spanischen Filmtage den Animationsfilm „Momias (Mumien)“. Musikalisch begleitet von der Drummerin Aurora Hackl-Timón, bietet „Schudini The Sensitive“ aka Susanne Schuda mit Open Mic eine Bühne für Präsentationen und Beiträge aller Art.

Eintritt frei und Programm für alle

Der Tag der offenen Tür im Belvedere 21 ist eine großartige Gelegenheit, Kunst hautnah zu erleben. Der Eintritt sowie das gesamte Programm sind kostenlos, was den Besuch für alle zugänglich macht.