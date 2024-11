Zum 50. Jubiläum öffnen ausgewählte Unternehmen der Wien Holding am 21. September ihre Türen und laden bei freiem Eintritt zu einem bunten Besucherprogramm. Dazu zählt auch das KunstHausWien. Bei exklusiven Führungen erfahren Sie mehr über einzelne Werke und Ausstellungen.

1991 eröffnete das KunstHausWien in der ehemaligen Thonet-Möbelfabrik auf der Weißgerberlände. 2007 wurde es von der Wien Holding übernommen, um langfristig den Bestand dieses international bekannten Museums zu sichern. Eingerichtet und gestaltet hat es Friedensreich Hundertwasser: uneben, oft rund, bunt und eben so fantastisch wie die Bilderwelt des Künstlers. Im Haus ist auch die weltweit größte Dauerausstellung des Ausnahmekünstlers in zwei Stockwerken integriert.

Kostenlose Touren und Führungen am 21. September

Im Rahmen des 50-Jahre-Jubiläums der Wien Holding öffnet auch das KunstHausWien seine Pforten, um bei kostenlosem Eintritt Einblick in die Welt der Kunst zu geben. Gestartet wird um 11 Uhr mit der Tour „Hundertwasser. Kunst & Ökologie“, die die Highlights der Sammlung mit dem Fokus auf Projekten und Ideen zu grüner Architektur, Ökologie und Umweltschutz bietet. Jeweils um 13, 13.30, 16 und 16.30 Uhr ist bei „Über den grünen Dächern Wiens“ die Dachwohnung mit bewaldetem Garten des Hauses zu besichtigen. Die geheimnisvollen Unterwasserlandschaften der Künstlerin Anne Duk Hee Jordan können Sie um 14 Uhr bei der „Curator’s Tour“ bestaunen. Die „3 in 1 Kombi-Tour KunstHausWien“ um 15 Uhr bringt Highlights aus drei Ausstellungen: Hundertwassers Gemäldegalerie, Anne Duk Hees Unterwasserwelten und Emma Talbots gespenstische Werke.

21. September 2024

Wien Holding Tag der offenen Tür im KunstHausWien

Untere Weißgerberstraße 13

1030 Wien

kunsthauswien.com

Eine Anmeldung zu den Führungen und Touren ist erforderlich – ab 28. August 2024 unter www.wienholding.at/tag-der-offenen-tuer